Basket :  six athlètes de l’Asvel sélectionnés pour les Jeux olympiques de Tokyo

(Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Six joueurs et joueuses de l’Asvel ont été appelés par la FFBB pour disputer les Jeux olympiques de Tokyo, qui se dérouleront du 23 juillet au 8 août.

Après une saison pleine, marquée par deux titres chez les hommes, plusieurs basketteurs et basketteuses de l’Asvel ont été appelés par la Fédération française de basket pour représenter la France aux Jeux olympiques de Tokyo, du 23 juillet au 8 août 2021.

Chez les garçons on retrouve Moustapha Fall, Thomas Heurtel et Guerschon Yabusele parmi la liste de 12 joueurs dévoilée par la FFBB. Chez les femmes, trois Lionnes ont aussi été sélectionnées, Marine Fauthoux, Helena Ciak et Marine Johannes.

Les hommes débuteront face aux États-Unis

Pour cette campagne olympique, les Françaises sont dans un groupe avec les Etats-Unis, le Nigeria et la Corée du Sud. Les Français eux seront opposés, dès leur premier match, à la redoutable équipe des États-Unis. Ils défieront ensuite le gagnant du Tournoi de qualification olympique, avant de terminer ce premier tour du groupe A par une confrontation avec l’Iran.

𝟏𝟐 𝐉𝐎𝐔𝐄𝐔𝐑𝐒 👊 𝟏𝟐 𝐉𝐎𝐔𝐄𝐔𝐒𝐄𝐒 💪 Ensemble à Tokyo 🇫🇷#TeamFranceBasket #EDFBasket pic.twitter.com/BoGJe81CHA — Equipes de France de Basket (@FRABasketball) July 5, 2021

Lire aussi : Lyon : Mélina Robert-Michon porte-drapeau aux Jeux olympiques ? Réponse ce lundi 5 juillet