Actualité
Lyon-La Duchère est champion de National 3.

Football : Lyon-La Duchère promu en 4e division, à une marche du monde professionnel

  • par Corentin Lucas

    • C’est une nouvelle qui fait le plus grand bien au football rhodanien. Lyon-La Duchère évoluera en National 2 la saison prochaine.

    Et si deux clubs de football de la région lyonnaise évoluaient dans des divisions professionnelles ? Cela paraît surréaliste. Et pourtant, cela pourrait se produire dans quelques temps. En effet, ce samedi 16 mai, Lyon-La Duchère a terminé la saison 2025-2026 en tant que champion de National 3.

    Lyon-La Duchère, club emblématique de ce quartier du 9e arrondissement, est parvenu à s’imposer brillamment sur son stade Balmont contre la réserve du Montpellier HSC (3-0). Une victoire qui glorifie une saison parfaite et permet aux Rouge et Jaune de finir en tête du groupe H et de monter en National 2, la 4e division française.

    Les Duchérois étaient enlisés en National 3 depuis trois ans, sans jamais parvenir à remonter dans un championnat qu’ils ont déjà connu par le passé. Désormais, ils peuvent rêver grand, puisqu’il ne reste plus qu’une marche à franchir pour goûter au monde professionnel. Pour rappel, le championnat de National 1 deviendra la Ligue 3 dès la rentrée prochaine, validant la professionnalisation des clubs en lice.

    À noter qu’à quelques kilomètres de la capitale des Gaules, dans le groupe G, Hauts Lyonnais ont également réussi l’exploit d’empocher le titre de champion après une victoire contre la réserve de l’AJ Auxerre (1-0), ce qui qualifie automatiquement le club rhodanien dans la division supérieure.

    Lire aussi : Le club Lyon-La Duchère organise une journée citoyenne pour sensibiliser les jeunes

    à lire également
    "Le trafic de stupéfiants n’est pas une fatalité" : Laurent Nuñez réagit après le drame de Décines

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Football : Lyon-La Duchère promu en 4e division, à une marche du monde professionnel 10:10
    "Le trafic de stupéfiants n’est pas une fatalité" : Laurent Nuñez réagit après le drame de Décines 09:30
    Football : l’OL en mission contre Lens pour l’ultime rencontre de la saison de Ligue 1 09:00
    Avalanches et orages : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 08:30
    Un dimanche lumineux à Lyon, jusqu’à 19 degrés attendus 08:00
    d'heure en heure
    Football : l’OL Lyonnes sort les crocs face à Nantes pour se hisser en finale de Première Ligue 16/05/26
    Top 14 : le LOU Rugby retrouve le sourire contre l’Aviron Bayonnais à Gerland 16/05/26
    cinéma Pathé Lyon République
    Cannes 2026 : le festival s’invite au Pathé Bellecour de Lyon le temps d’un week-end 16/05/26
    Fouziya Bouzerda © Tim Douet
    Des élus, scientifiques et chefs d’entreprise lyonnais distingués par l’Ordre national du Mérite 16/05/26
    Pape Léon XIV. @AFP
    Le pape Léon XIV se rendra en France en septembre : quid de Lyon ? 16/05/26
    Près de Lyon : une enquête pour tentative d’homicide ouverte après des tirs d'intimidation 16/05/26
    Un chauffeur routier a été surpris en train de transporter 117 kg de cannabis dans son camion au nord de Lyon.
    Près de Lyon : un chauffeur condamné à trois ans de prison pour avoir transporté 117 kg de cannabis 16/05/26
    Eva Longoria, actrice américaine connue dans la série Desperate Housewives. @Flickr
    Eva Longoria bientôt à Lyon pour le tournage de son émission culinaire 16/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut