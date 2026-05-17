C’est une nouvelle qui fait le plus grand bien au football rhodanien. Lyon-La Duchère évoluera en National 2 la saison prochaine.

Et si deux clubs de football de la région lyonnaise évoluaient dans des divisions professionnelles ? Cela paraît surréaliste. Et pourtant, cela pourrait se produire dans quelques temps. En effet, ce samedi 16 mai, Lyon-La Duchère a terminé la saison 2025-2026 en tant que champion de National 3.

Lyon-La Duchère, club emblématique de ce quartier du 9e arrondissement, est parvenu à s’imposer brillamment sur son stade Balmont contre la réserve du Montpellier HSC (3-0). Une victoire qui glorifie une saison parfaite et permet aux Rouge et Jaune de finir en tête du groupe H et de monter en National 2, la 4e division française.

Les Duchérois étaient enlisés en National 3 depuis trois ans, sans jamais parvenir à remonter dans un championnat qu’ils ont déjà connu par le passé. Désormais, ils peuvent rêver grand, puisqu’il ne reste plus qu’une marche à franchir pour goûter au monde professionnel. Pour rappel, le championnat de National 1 deviendra la Ligue 3 dès la rentrée prochaine, validant la professionnalisation des clubs en lice.

À noter qu’à quelques kilomètres de la capitale des Gaules, dans le groupe G, Hauts Lyonnais ont également réussi l’exploit d’empocher le titre de champion après une victoire contre la réserve de l’AJ Auxerre (1-0), ce qui qualifie automatiquement le club rhodanien dans la division supérieure.

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