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Daphnée Mpetshi-Perricard, 17 ans. @FFT

Roland-Garros : la Lyonnaise Daphnée Mpetshi-Perricard à l'assaut des qualifications

  • par Corentin Lucas

    • À la veille du lancement des qualifications de Roland-Garros, une Lyonnaise attire déjà l’attention, Daphnée Mpetshi-Perricard, 17 ans.

    Ce lundi 18 mai marque le lancement des qualifications de la 125e édition de Roland-Garros. Le tournoi de qualification, qui se déroule jusqu’au 22 mai, permettra à 16 joueuses de chaque tableau d’accéder au tableau principal. Une étape exigeante qui réserve souvent des surprises.

    L’an passé, la Lyonnaise Loïs Boisson avait surpris la France entière en se hissant jusqu’en demi-finale. Cette année, une autre rhodanienne pourrait attirer toute l’attention. Daphnée Mpetshi-Perricard, 17 ans seulement, fait déjà beaucoup de bruit dans le tennis féminin français.

    Malgré un classement encore modeste (810e à la WTA), elle a reçu une invitation pour les qualifications du Grand Chelem parisien. Déjà repérée l’an passé pour une première victoire sur le circuit principal à Roland-Garros contre Gabriela Knutson, la Lyonnaise continue de progresser entre circuits juniors et compétitions professionnelles.

    Une identité de jeu bien affirmée

    Si son nom attire l’attention, Daphnée Mpetshi-Perricard n’est pas seulement la sœur de Giovanni Mpetshi Perricard, 53e joueur mondial à l’ATP. Elle s’est construite sa propre identité sur le court, avec un profil déjà marqué par une puissance hors-norme, que ce soit sur ses services ou son coup droit.

    Encore en développement, la joueuse lyonnaise ne cache pas ses ambitions à long terme. Elle vise clairement les plus grands tournois du circuit, avec l’objectif assumé de remporter un jour un Grand Chelem.

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