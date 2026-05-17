Métropole de Lyon : la M7 a rouvert ce dimanche

Après plusieurs jours de fermeture, la M7 a rouvert à la circulation ce dimanche matin dans l’agglomération lyonnaise.

Initialement fermée depuis mercredi soir, la M7 devait rouvrir au plus tard lundi 18 mai à 6 heures. Pourtant, ce dimanche matin, cet axe majeur de l’agglomération lyonnaise a rouvert ses portes. Et cela intervient au meilleur moment, puisque pour clôturer ce long week-end de l’Ascension, Bison Futé a classé le territoire en rouge.

En ce qui concerne le tunnel de Fourvière, certaines portions de l’A7 ainsi que les trémies de Perrache demeurent toutefois fermées dans le cadre des importants travaux engagés par la Direction interdépartementale des routes Centre-Est et la Métropole de Lyon.

D’importants travaux toujours en cours

Depuis le début du mois de mai, plusieurs axes sont concernés par des fermetures ponctuelles pour permettre la poursuite des chantiers. Dans le tunnel de Fourvière, des opérations de maintenance lourdes sont notamment menées comme la réparation des parois ou encore le remplacement complet du système d’éclairage.

Si l’ensemble des axes concernés doit rouvrir d’ici lundi matin, de nouvelles coupures sont déjà programmées dans les prochaines semaines : du 22 mai à 22h au 26 mai à 6h et du 29 mai à 22h au 1er juin à 6h.

Les autorités recommandent aux automobilistes d’éviter le secteur et de privilégier les itinéraires de contournement situés à l’est de l’agglomération, notamment via l’A46, la Rocade Est ou le boulevard périphérique Laurent-Bonnevay. Pour les conducteurs souhaitant rejoindre l’A7 vers Marseille depuis Pierre-Bénite, une déviation reste mise en place via l’A450, la RD342 puis l’A47 en direction de Givors.

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