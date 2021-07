Lyon : Mélina Robert-Michon porte-drapeau aux Jeux olympiques ? Réponse ce lundi 5 juillet

Pour sa sixième participation aux Jeux olympiques, la lanceuse de disque lyonnaise, Mélina Robert-Michon, pourrait être désignée porte-drapeau de l’équipe de France. Le choix fait par les autres athlètes sera dévoilé ce lundi 5 juillet au JT de 20h, sur France 2.

Après, Sydney (2000), Athènes (2004), Pékin (2008), Londres (2012) et Rio (2016), où elle a remporté la médaille d’argent, la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon s’apprête à s’envoler pour Tokyo afin de participer à sa sixième campagne olympique. À 41 ans, la sociétaire du Lyon Athlétisme affiche un palmarès impressionnant avec notamment 35 titres de championnes de France et plusieurs médailles européennes et mondiales.

Pour la première fois dans l’histoire olympique, il y aura cette année deux porte-drapeaux par délégation, un homme et une femme. Et chez les féminines la Lyonnaise Mélina Robert-Michon figure parmi les favorites. Elle est en concurrence avec Clarisse Agbegnenou (judo), Johanne Defay (surf), Sandrine Gruda (basket), Maïva Hamadouche (boxe), Kristina Mladenovic (tennis) et Charline Picon (planche à voile) .

Un vote restreint

Ouvert uniquement aux athlètes, le vote a débuté vendredi et se termine ce dimanche soir. Chaque fédération représentée aux Jeux olympiques cet été a dû désigner deux ambassadeurs, qui ont pour mission de choisir les deux sportifs qui mèneront la délégation française le 23 juillet au Stade olympique de Tokyo. Il a été demandé à ces représentants de classer trois athlètes par ordre préférentiel.

Les noms des deux portes-drapeaux seront révélés ce lundi 5 juillet en direct lors du JT de 20 heures, sur France 2.

🇫🇷 A quelques jours de l’annonce des porte-drapeaux, @martinfkde, Béatrice Hess ou encore Philippe Candeloro racontent ce que c’est d’enfiler le costume d’ambassadeur français aux Jeux. Porte-drapeau : le grand tuto ⤵️ #UneSeuleEquipehttps://t.co/goMyZIFBa3 pic.twitter.com/T5bP0RMWv4 — Equipe France (@EquipeFRA) July 3, 2021

