Actualité
Une proposition de loi pour renforcer la protection de l’enfance présentée au gouvernement ce lundi. @William Pham

Une proposition de loi pour renforcer la protection de l'enfance présentée au gouvernement par une association lyonnaise

  • par Corentin Lucas

    • L’association Juristes pour l’enfance sera reçue ce lundi 18 mai au ministère de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées afin de défendre une proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs contre les violences sexuelles.

    Ce lundi 18 mai, aux côtés des associations Mamans Louves et SOS Education, l’organisation lyonnaise Juristes pour l’enfance présentera à la conseillère de la ministre chargée de la protection de l’enfance, Stéphanie Rist, un texte pour aider les mineurs contre les violences sexuelles.

    Étendre les contrôles à tous les secteurs

    Les trois associations souhaitent rendre obligatoire une "attestation d’honorabilité" pour toute personne travaillant régulièrement au contact de mineurs, qu’elles soient rémunérées ou bénévoles. Le dispositif concernerait ainsi les secteurs de l’éducation, du sport, des loisirs, du transport, de la garde d’enfants, du spectacle ou encore de l’audiovisuel.

    Dans un communiqué paru ce dimanche, les associations évoquent "l’urgence de protéger les mineurs" et défendent "la facilité de l’élargissement du dispositif de l’attestation d’honorabilité".

    Le texte prévoit notamment un contrôle systématique avant toute prise de poste puis chaque année, l’interdiction d’exercer auprès de mineurs pour toute personne inscrite, même temporairement, au FIJAISV (Fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes), l’obligation pour les structures concernées d’écarter immédiatement une personne frappée d’une incapacité d’exercice, ainsi qu’une information systématique des familles concernées.

    Les associations souhaitent convaincre le gouvernement d’agir rapidement afin que ce texte puisse être appliqué dès la rentrée 2026.

    Lire aussi : Agression de Théo à Lyon : "mon fils s’est déjà demandé pourquoi il était en vie" témoigne sa mère

    à lire également
    aéroport de Lyon
    Lyon : une liaison aérienne directe vers Rennes lancée cet été, à des prix qui interrogent

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Une proposition de loi pour renforcer la protection de l'enfance présentée au gouvernement par une association lyonnaise 12:00
    aéroport de Lyon
    Lyon : une liaison aérienne directe vers Rennes lancée cet été, à des prix qui interrogent 11:00
    Football : Lyon-La Duchère promu en 4e division, à une marche du monde professionnel 10:10
    "Le trafic de stupéfiants n’est pas une fatalité" : Laurent Nuñez réagit après le drame de Décines 09:30
    Football : l’OL en mission contre Lens pour l’ultime rencontre de la saison de Ligue 1 09:00
    d'heure en heure
    Avalanches et orages : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 08:30
    Un dimanche lumineux à Lyon, jusqu’à 19 degrés attendus 08:00
    Football : l’OL Lyonnes sort les crocs face à Nantes pour se hisser en finale de Première Ligue 16/05/26
    Top 14 : le LOU Rugby retrouve le sourire contre l’Aviron Bayonnais à Gerland 16/05/26
    cinéma Pathé Lyon République
    Cannes 2026 : le festival s’invite au Pathé Bellecour de Lyon le temps d’un week-end 16/05/26
    Fouziya Bouzerda © Tim Douet
    Des élus, scientifiques et chefs d’entreprise lyonnais distingués par l’Ordre national du Mérite 16/05/26
    Pape Léon XIV. @AFP
    Le pape Léon XIV se rendra en France en septembre : quid de Lyon ? 16/05/26
    Près de Lyon : une enquête pour tentative d’homicide ouverte après des tirs d'intimidation 16/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut