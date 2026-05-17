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L’aéroport de Lyon Saint Exupéry. © ALLILI MOURAD/SIPA

Lyon : une liaison aérienne directe vers Rennes lancée cet été, à des prix qui interrogent

  • par Corentin Lucas
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    • Relier Lyon à Rennes en moins de deux heures : c’est la promesse de la compagnie aérienne Twin Jet, qui ouvrira cet été une nouvelle ligne saisonnière entre les deux villes.

    Cet été, la ligne Lyon-Rennes va être ouverte à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry. Les premiers vols sont programmés du 20 juillet au 28 août prochains et seront assurés par la compagnie aérienne française, Twin Jet.

    Avec une desserte opérée du lundi au vendredi, les avions décolleront de Lyon à 16h30 pour une arrivée à Rennes à 18h10. Dans le sens inverse, les vols quitteront la capitale bretonne à 18h40 pour atterrir à Lyon à 20h20. Twin Jet précise également que les voyageurs au départ du Rhône bénéficieront d’un accès coupe-file pour les contrôles de sûreté à l’aéroport.

    Des billets à plus de 300 euros l’aller

    Mais l’ouverture de cette ligne interroge déjà par rapport aux prix affichés des billets. Les premiers prix annoncés dépassent les 300 euros l’aller simple (à partir de 312,79 euros entre Lyon et Rennes, et 321,76 euros dans l’autre sens). Pour un aller-retour sur une semaine en juillet, certains tarifs dépassent même les 600 euros en formule standard, et peuvent franchir la barre des 1 000 euros avec les offres les plus flexibles.

    Des prix exorbitants, surtout quand l’on sait que relier ces deux grandes villes en train coûte moins cher. Sur les mêmes dates, un trajet direct en TGV entre Lyon et Rennes peut être trouvé à moins de 200 euros l’aller-retour, pour un temps de parcours avoisinant les quatre heures. Et ces prix-là sont valables ce 17 mai. Si vous réservez un peu plus en avance, vous pourriez en avoir pour une centaine d’euros l’aller-retour.

    Avec cette nouvelle liaison, Twin Jet semble vouloir avant tout attirer une clientèle professionnelle, prête à payer davantage pour gagner du temps. Reste à savoir si cette ligne trouvera son public, que ce soit par rapport au prix ou à l’impact environnemental.

    Lire aussi : Réouverture du Chemin Neuf aux voitures à Lyon : une mesure qui "nuit à la sécurité des cyclistes et des piétons"

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