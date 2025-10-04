L'Asvel renverse Vitoria et s'offre sa première victoire en Euroligue

Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

L'Asvel signe sa première victoire en Euroligue de la saison ce vendredi 3 octobre en s'imposant face à l'équipe basque Baskonia Vitoria 102 à 95, après une belle remontée dont Zachary Seljaas en est l'auteur.

Zachary Seljaas, auteur de 23 points, et l'équipe Lyon-Villeurbanne a renversé le club espagnol Baskonia Vitoria ce vendredi 3 octobre, avec un score final de 102 à 95. Les joueurs de Pierric Poupet s'offrent donc une première victoire de la saison Euroligue après leur défaite face à Valence (77-80) deux jours plus tôt à domicile.

L'Asvel avait pourtant mal entamé son match, mené 32-26 à la fin du premier quart-temps. Mais les Villeurbannais ne baissent pas les bras et reprennent l'avantage dans un deuxième quart-temps maîtrisé.

Au retour des vestiaires, le club villeurbannais consolide son avance grâce à une prestation impressionnante de Zachary Seljaas, qui enregistre 23 points avec de nombreuses adresses extérieures (5/6 à 3 points). Lors du dernier acte, les Basques ont tenté tant bien que mal de recoller au score, sans succès.

Les Villeurbannais retrouveront l'équipe de Saint-Quentin ce dimanche 5 octobre avant leur prochaine rencontre en Euroligue avec le Real Madrid jeudi 9 octobre.