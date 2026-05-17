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La Syrie sera mise à l’honneur à la Maison des Passages le 13 juin prochain. @Alwane

Lyon : une soirée théâtre et solidarité autour de la Syrie à la Maison des Passages

  • par Corentin Lucas

    • La Syrie sera mise à l’honneur à la Maison des Passages (Lyon 5e) le 13 juin prochain.

    La Maison des Passages, située dans le 5e arrondissement de Lyon, accueillera le samedi 13 juin le spectacle “L’Art de s’évader”. Organisée par l’association Alwane, la soirée se veut à la fois culturelle et solidaire, puisque les fonds récoltés seront destinés aux projets menés par l’association en faveur des enfants en Syrie.

    Le spectacle est mis en scène par Bader Zakarya, ancien prisonnier politique et porté sur scène avec la comédienne Hend Alkahwaji, également prisonnière d’opinion en Syrie pendant neuf ans, et Hassan Abd Alrahman, qui apporte la dimension musicale du spectacle notamment à travers le oud.

    En amont du spectacle, une petite restauration syrienne sera proposée à partir de 19h30, avec des sandwichs falafels, des desserts et des boissons, ainsi qu’une vente d’artisanat. L’entrée du spectacle est fixée à 10 euros.

    Au-delà de la représentation, l’événement s’inscrit dans une démarche de soutien aux populations touchées par le conflit syrien. La soirée est ouverte au public sur réservation via le site de l’association et débutera à 20h30.

    Lire aussi : Cannes 2026 : le festival s’invite au Pathé Bellecour de Lyon le temps d’un week-end

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