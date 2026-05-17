Les supporters sont appelés à venir avec un haut blanc, comme contre Auxerre le 25 avril. (Photo by Christophe Saidi/FEP/Icon Sport via Getty Images)

Pour clôturer ce week-end prolongé de l’Ascension, rien de mieux qu’un match à enjeu de l’Olympique Lyonnais.

Dimanche soir, les Gones reçoivent le Racing Club de Lens à l’occasion de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Un ultime rendez-vous qui s’annonce passionnant sur tous les plans.

Le premier, le sportif. L’objectif est clair : mettre tous les moyens nécessaires pour espérer une qualification en Ligue des champions. Après sa défaite à Toulouse (2-1) dimanche dernier, l’OL n’a plus son destin entre les mains pour arracher le podium. Pour cela, il faut impérativement gagner ce soir et espérer un faux pas de Lille (3e) contre Auxerre (15e). Autre scénario possible, Lyon pourrait finir 3e en cas de match nul et de défaite du LOSC.

Le second, dans les tribunes. D’abord, un vibrant hommage sera rendu à Fleury Di Nallo par les supporters et le club. Le "petit prince de Gerland" s’est éteint ce mercredi 13 mai à l’âge de 83 ans. Le public sera invité à allumer les flashs des téléphones à la 10e minute, en référence à son numéro de maillot.

Lire aussi : Lyon : les obsèques de Fleury Di Nallo se dérouleront mercredi 20 mai

Tous en blanc !

À la demande de l’entraîneur Paulo Fonseca, tous les supporters devront se vêtir d’un haut blanc pour accueillir les Lensois. Le coach portugais a plus qu'apprécier lorsque le stade entier était en blanc face à Auxerre (3-2), le 25 avril dernier.

"J'attends que notre stade soit encore plein contre Lens lors de la dernière journée. Et que tout le monde vienne habiller en blanc", avait déclaré au micro d’OL Play celui qui devrait continuer l’an prochain à l’OL. Son souhait va être complètement réalisé, puisque le Groupama Stadium sera au complet.

Coup d'envoi à 21h sur beIN Sports.