Basket : l’Asvel jouera bien les play-offs après la levée de la grève des joueurs 

Après cinq jours d’incertitudes, suite au dépôt d’un préavis de grève par le syndicat des joueurs, le 12 juin, la phase finale de Jeep Élite, dont l’Asvel est l’un des favoris, aura bien lieu du 20 au 26 juin.

Alors que l’Asvel doit jouer, ce vendredi, son dernier match de la saison régulière de Jeep Élite, contre Monaco, la Ligue (LNB) et le syndicat des joueurs (SNB) ont annoncé avoir trouvé un accord permettant la tenue des phases finales du championnat. Depuis le 12 juin, et le dépôt d’un préavis de grève par les joueurs, le doute planait sur la tenue des quarts de finale, du 20 et 21 juin, et du final four, 24 et 26 juin, qui doivent sacrer le champion de France.

L’Asvel se battra pour le titre

Amara Sy, le président du SNB a déclaré dans un communiqué "Les joueurs, qui ont vécu une fin de saison éprouvante, sont satisfaits d’avoir pu bénéficier d’une écoute attentive de la part de la Ligue Nationale de Basket et son Président, et considèrent les propositions qui leur ont été faites comme une réelle avancée dans leur relation avec la Ligue, et leur place au sein de ses instances". Ils auraient notamment obtenu que la première journée du championnat soit reportée d’une semaine, que le nombre de joueurs siégeant au comité directeur de la LNB soit augmenté et que les staffs médicaux des équipes soient renforcés.

À partir de dimanche, les joueurs de Villeurbanne, qui figurent parmi les favoris, auront donc l’occasion de se battre pour le titre de la saison 2020-2021.

