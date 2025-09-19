Baromètre Vélo 2025 : Lyon progresse et entre dans le top 4 des grandes villes

La Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) a dévoilé son quatrième Baromètre Vélo. Lyon progresse et se hisse à la 4ᵉ place nationale des grandes villes, derrière Grenoble, Strasbourg et Rennes.

Les résultats du Baromètre Vélo 2025 ont été présentés ce 18 septembre à Lyon, à l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité. Et on peut dire qu'ils sont positifs et devraient faire plaisir aux élus écologistes de la Ville et de la Métropole de Lyon. Dans ce nouveau baromètre, Lyon enregistre une nette amélioration de son "climat cyclable" : sa note passe de 3,51 à 4,03 sur 6, ce qui la place au pied du podium national, deux places de mieux qu'en 2021. À Villeurbanne, la progression est plus modeste (+0,3 point).

A lire aussi : Comment Lyon est devenu un bastion du vélo

Pour cette quatrième édition, la première depuis quatre ans, 12 700 habitants du Grand Lyon ont répondu à l’enquête citoyenne menée par la FUB, avec l’appui des bénévoles de l’association La Ville à Vélo. Un chiffre en hausse par rapport à 2021, où 9800 contributions avaient été comptabilisées. Une plus forte mobilisation qui "permet d’obtenir des données sur 48 des 58 communes de la métropole" se félicite La Ville à Vélo dans un communiqué de presse.

Lyon gagne deux places

Au sein de la métropole, le trio de tête est composé de Lyon, Couzon-au-Mont-d’Or (3,78) et Saint-Germain-au-Mont-d’Or (3,65). Ces communes ont en commun de récents aménagements en faveur des mobilités douces et une généralisation du 30 km/h, facteur jugé essentiel pour la sécurité. Parmi les réalisations saluées par l'enquête figurent à Lyon le pont Clemenceau ou l’élargissement des voies lyonnaises sur les quais du Rhône et de la Saône.

Cette quatrième édition du Baromètre s’appuie sur 29 questions, notées de 1 (très défavorable) à 6 (très favorable), regroupées en cinq thématiques : ressenti général, sécurité, confort, efforts de la commune et stationnement. Les villes obtiennent ensuite une note globale allant de A (« climat vélo excellent ») à G (« très défavorable »). Lyon est classée B et gagne deux places par rapport à 2021.

A lire aussi : Travaux annulés : "60 kilomètres ont été reportés", regrette la Ville à vélo

Parmi les critiques ressorties de cette enquête, les réponses mettent notamment en avant un besoin accru de sécurisation des itinéraires et de stationnements adaptés.

"Ces avis citoyens sont des informations indispensables qui permettront à La Ville à Vélo d’élaborer un plaidoyer associatif qui sera présenté aux candidates et candidats des prochaines élections municipales et métropolitaines" conclut l'association.