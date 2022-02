Grenoble 1er, Lyon 6e, selon un baromètre des villes cyclables

Selon les résultats du troisième Baromètre des villes cyclables de la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB), Lyon pointe à la 6e place parmi les 38 grandes villes classées. Grenoble est en tête, devant Strasbourg.

Ce baromètre est calculé pour chaque commune à partir de la moyenne de 5 grands thèmes : ressenti général, sécurité, confort, efforts de la commune et stationnement/services vélo.

C'est la 3e édition de ce baromètre fin 2021. Après 2017 et 2019. Il a été réalisé entre le 14 septembre et le 30 novembre 2021. Près de 280 000 personnes ont répondu en ligne à un questionnaire de satisfaction (plus du double qu'en 2019). Un baromètre organisé par la FUB, dont fait partie dans la Métropole de Lyon La Ville à Vélo. Plus de 9 000 habitants de la Métropole de Lyon ont répondu à ce questionnaire.

"La satisfaction des cyclistes grand lyonnais a progressé en deux ans : la note accordée au ressenti des cyclistes augmente de +44 % à Lyon et +31 % à Villeurbanne par exemple, mais elle reste loin derrière les villes comme Grenoble ou Strasbourg", explique notamment La Ville à Vélo.

Lyon arrive donc à la 6e place des grandes villes avec une note moyenne de 3,51 (contre 3,19 en 2019). C'est Grenoble qui arrive en tête avec une note moyenne de 4,21 (contre 4,12 en 2019).

--

POUR ALLER PLUS LOIN

Nicolas Frasie, administrateur de la Ville à Vélo, était l'invité de l'émission 6 minutes chrono sur Lyon Capitale en octobre 2021. Il est revenu sur l'explosion de la pratique du vélo dans la Métropole de Lyon.