Comment Lyon est devenu un bastion du vélo 

2025 marque les 20 ans de Vélo’v, le premier vélo en libre-service au monde déployé à grande échelle. C’est le système qui a fait basculer Lyon en véritable ville cyclable, en relançant la pratique du vélo, la multiplication des voies cyclables ayant accompagné le mouvement.

Lyon, le nouvel “Amsterdam français” ? Lorsqu’en 2005, on posait la question, en référence aux 22 % d’habitants de la capitale des Pays-Bas qui se déplaçaient chaque jour à vélo, les sourires, quand il ne s’agissait pas tout bonnement de railleries, étaient de sortie. La part modale du vélo ne dépassait pas les 2 %, certes plus qu’à Paris (1 %), mais moins qu’à Grenoble (4 %), Rennes (4 %) ou encore Strasbourg (8 %) en tête des villes “cyclo-friendly”. Et ce malgré l’arrivée massive de 4 000 vélos en libre-service au printemps, dont on fête cette année les vingt coups de pédale.

Lyon était alors à la traîne en matière de pistes cyclables, même si Gérard Collomb (PS) s’était engagé à réaliser 40 kilomètres d’axes verts sécurisés en ville, au rythme de 15 kilomètres par an, avant la fin de son mandat.

2 500 nouveaux vélos électriques ont été déployés fin janvier dans la métropole lyonnaise

@Anaïs Mercey / Métropole de Lyon

Changement de braquet

Vingt ans plus tard, le territoire métropolitain est maillé de plus de 1 200 kilomètres de voies cyclables – les chaussidoux compris, à savoir, sur les routes secondaires du réseau, ces voies centrales uniques, avec une piste cyclable de chaque côté, dont les communes de la métropole sont friandes, mais solutions de fortune quand aucun autre aménagement n’est possible pour les vélos –, et, en plus de ce maillage, l’ambition de la majorité écologiste est d’atteindre 15 % de part modale du deux-roues à la fin de son mandat… Quand il est de 35 % dans la Venise hollandaise. Au bout du compte, Lyon n’est toujours pas “l’Amsterdam français”. Pour autant, à l’échelle nationale, Lyon a de la cuisse. La Fub (Fédération française des usagers de la bicyclette), qui regroupe plus de 100 000 cyclistes via près de 550 associations, en atteste : “Ce qui se passe à Lyon est plutôt un modèle exceptionnel à suivre.”