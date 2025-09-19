Saône-et-Loire : interdiction d’un festival de black metal lié à la mouvance néonazie

Le préfet de Saône-et-Loire a interdit la tenue du festival "Black Metal Blitzkrieg V2", prévu initialement dans la Meuse mais susceptible d’être déplacé.

Prévu le 20 septembre dans la Meuse, le festival "Black Metal Blitzkrieg V2" n’aura pas lieu en Saône-et-Loire. Le préfet du département a pris un arrêté interdisant toute manifestation relevant de cette mouvance du vendredi 19 septembre à 16h jusqu’au lundi 22 septembre à 8h.

L’événement devait réunir plusieurs groupes connus pour leurs références néonazies, racistes et antisémites. Face au risque de relocalisation, Jacques Witkowski, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, a demandé à tous les préfets de la zone concernée, dont celui de Saône-et-Loire, de prendre les mêmes mesures.