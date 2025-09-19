Entretien avec Mohamed Chihi, adjoint en charge de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité de la ville de Lyon © Antoine Merlet

Trois adjoints de Grégory Doucet seront écartés pour les prochaines municipales de mars 2026, dont l'adjoint délégué à la sécurité, Mohamed Chihi.

A moins de six mois de l'échéance électorale, Grégory Doucet prépare tout doucement son équipe qui, il l'espère, l'emmènera vers un second mandat à la mairie de Lyon. Et selon nos confrères de Tribune de Lyon, le maire écologiste aurait décidé d'écarter trois de ses adjoints pour 2026, dans une volonté de renouveler en grande partie son exécutif.

Ainsi, Mohamed Chihi (Sûreté, sécurité et tranquilité), Céline de Laurens (Santé et prévention) et Chloé Vidal (Démocratie locale et redevabilité) ont été informés ces derniers jours qu'ils ne feront pas partie de l'équipe municipale en cas de victoire en mars prochain. Mohamed Chihi, très souvent attaqué par l'opposition municipale pour son manque de poids sur les questions de sécurité, notamment en 2023 après les mouvements sociaux contre la réforme des retraites, serait "tombé des nues" selon une source interne citée par nos confrères.

A noter également que quatre autres adjoints auraient décidé d'eux même de ne pas repartir en 2026 : Camille Augey (Économie durable et emploi), Bertrand Maes (Administration générale et relations avec les mairies d'arrondissement), Sonia Zdorovtzoff (Relations et coopération internationales) et Jean-Luc Girault (Politique de la ville). Sept départs (pour 20 adjoints) et une équipe municipale qui sera donc largement remaniée en cas de second mandat du maire écologiste en 2026.