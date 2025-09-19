Actualité
Mohamed Chihi adjoint
Entretien avec Mohamed Chihi, adjoint en charge de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité de la ville de Lyon © Antoine Merlet

Grégory Doucet se sépare de trois de ses adjoints pour les municipales de 2026, dont Mohamed Chihi

  • par Vincent Guiraud
  • 1 Commentaire

    • Trois adjoints de Grégory Doucet seront écartés pour les prochaines municipales de mars 2026, dont l'adjoint délégué à la sécurité, Mohamed Chihi.

    A moins de six mois de l'échéance électorale, Grégory Doucet prépare tout doucement son équipe qui, il l'espère, l'emmènera vers un second mandat à la mairie de Lyon. Et selon nos confrères de Tribune de Lyon, le maire écologiste aurait décidé d'écarter trois de ses adjoints pour 2026, dans une volonté de renouveler en grande partie son exécutif.

    Ainsi, Mohamed Chihi (Sûreté, sécurité et tranquilité), Céline de Laurens (Santé et prévention) et Chloé Vidal (Démocratie locale et redevabilité) ont été informés ces derniers jours qu'ils ne feront pas partie de l'équipe municipale en cas de victoire en mars prochain. Mohamed Chihi, très souvent attaqué par l'opposition municipale pour son manque de poids sur les questions de sécurité, notamment en 2023 après les mouvements sociaux contre la réforme des retraites, serait "tombé des nues" selon une source interne citée par nos confrères.

    A noter également que quatre autres adjoints auraient décidé d'eux même de ne pas repartir en 2026 : Camille Augey (Économie durable et emploi), Bertrand Maes (Administration générale et relations avec les mairies d'arrondissement), Sonia Zdorovtzoff (Relations et coopération internationales) et Jean-Luc Girault (Politique de la ville). Sept départs (pour 20 adjoints) et une équipe municipale qui sera donc largement remaniée en cas de second mandat du maire écologiste en 2026.

    à lire également
    Nouvelle manifestation prévue à Lyon ce vendredi : voici à quoi s'attendre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Nouvelle manifestation prévue à Lyon ce vendredi : voici à quoi s'attendre 09:44
    Mohamed Chihi adjoint
    Grégory Doucet se sépare de trois de ses adjoints pour les municipales de 2026, dont Mohamed Chihi 09:24
    Baromètre Vélo 2025 : Lyon progresse et entre dans le top 4 des grandes villes 08:53
    Hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire
    Saône-et-Loire : interdiction d’un festival de black metal lié à la mouvance néonazie 08:22
    Grève du 18 septembre : deux policiers blessés au cours d'une manifestation non déclarée à Lyon 8e 07:56
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne malgré la chaleur 07:38
    Lyon soleil
    Du soleil et une chaleur digne du plein été à Lyon, jusqu'à 33 degrés attendus 07:12
    Kathie Werquin, directrice régionale de la Banque de France en Auvergne-Rhône-Alpes, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Crédits : pas de nouvelles baisses des taux à l'horizon 07:00
    Une journée dédiée aux fossiles organisée à Sainte-Foy-Lès-Lyon 18/09/25
    Château de Montagnieu
    Tourisme : une saison estivale mitigée dans l'Ain 18/09/25
    Iron Maiden au Groupama Stadium de Décines en juin 2026 18/09/25
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 19 au 21 septembre 18/09/25
    Grève du 18 septembre à Lyon : Retailleau et Macron... épouvantails de manifestants aux revendications multiples 18/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut