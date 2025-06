Baromètre vélo 2025 : une "participation massive" dans la Métropole de Lyon  

Avec 12 708 réponses enregistrées au baromètre vélo 2025, la Métropole de Lyon enregistre des résultats en forte progression, contre 9 520 en 2021.

Bon indicateur de l’usage du vélo, le baromètre vélo 2025 enregistre "un chiffre en nette progression par rapport à la dernière édition de 2021", s’est félicitée l’association la Ville à Vélo dans un communiqué mardi 3 juin. Avec 12 708 réponses comptabilisées dans la métropole lyonnaise, contre 9 520 lors de la précédente édition en 2021, le Grand Lyon bénéficie d’une "participation massive" qui "reflète un engagement citoyen croissant et un désir partagé : que le vélo devienne une alternative de transport soutenue par des aménagements adaptés", s’enthousiasme l’association.

Réalisé par la Fédération française des usagères et usagers de la Bicyclette (FUB), le baromètre vélo 2025 a enregistré "plus de 334 000 réponses recueillies, dont près de 300 000 provenant de cyclistes déclarés" au niveau national.

Lyon et Villeurbanne en tête

Parmi les chiffres marquants cette année, Lyon et Villeurbanne arrivent en tête de ce sondage avec respectivement 6 174 et 1 336 réponses comptabilisées, "soit 1,19 % et 0,88 % de leur population", précise la Ville à Vélo. Arrivent ensuite les communes de Caluire-et-Cuire et Oullins-Pierre-Bénite. Le taux de participation record a été atteint à Curis-au-Mont-d’Or avec des réponses représentant 4,09 % de la population.

84 % des communes de la métropole lyonnaise se sont “qualifiées”, c’est-à-dire qu’elles ont reçu assez de contribution pour que les résultats soient analysés. Parmi elles, 14 communes font leur entrée dans le baromètre.

Une cérémonie nationale de remise des prix du Baromètre Vélo, identifiant les communes dans lesquelles les déplacements à vélo sont les mieux pris en compte, aura lieu à Lyon le 18 septembre 2025. L’ensemble des résultats détaillés du Baromètre sera publié le même jour, indique encore la Ville à Vélo.

