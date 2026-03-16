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"Balayer Jean-Michel Aulas et sa droite réactionnaire" appète LFI

  • par Romain Balme

    • La députée LFI Anaïs Belouassa-Cherifi, fraîchement alliée aux maire sortant écologiste, juge que Jean-Michel Aulas est "un danger pour (la) ville".

    C’est officiel ! La candidate insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi a annoncé la fusion technique de sa liste avec celle de Grégory Doucet. La carte des alliances se dessine donc pour ce second tour des municipales, et offrira un duel Aulas-Doucet soutenu par l'extrême-gauche. La député de la 1ere circonscription du Rhône a été claire : il s'agit "d'une fusion technique qui respecte l'équilibre des scores obtenus au second tour".

    Fait inédit, c'est la première fois que la France insoumise placerait des élus à la mairie centrale, ainsi qu'aux mairies d'arrondissement "pour porter notre programme, nos valeurs, et nos engagements", a souligné Anaïs Beloussa-Cherifi.

    LFI + écologistes : "un groupe politique de gauche"

    En se ralliant à Grégory Doucet, Anaïs Belouassa Cherifi l'assume, l'objectif est de faire face à Jean-Michel Aulas, dont le camp a déjà gagné deux arrondissements et quatre circonscriptions. Sa priorité : "tout faire pour faire en sorte de balayer Jean-Michel Aulas et sa droite réactionnaire dès dimanche (...) C'est un danger pour notre ville." Questionnée, sur la présence de LFI dans l'opposition en cas de victoire de Grégory Doucet, la candidate explique que ses élus feraient partie "d'un groupe politique de gauche".

    Elle a tout de même rappelé le score historique de son parti au premier tour des municipales : "à l'instar des percées que la France insoumise a effectuées sur l'ensemble du territoire, Lyon n'est pas une exception. Nous avons doublé notre score par rapport à 2020. Lorsque la gauche est une gauche qui s’assume, une gauche de rupture, une gauche qui n’a pas peur de son programme, elle crée l’adhésion et ça se traduit dans les urnes."

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    La candidate d'extrême-gauche ne souhaite pas ménager ses efforts dans cette dernière ligne droite. Anaïs Belouassa-Cherifi appelle à une "forte mobilisation". "Nous serons, bien évidemment, sur le terrain cette semaine pour mener campagne, pour faire en sorte que notre ville reste la ville de la résistance". Cette alliance de second tour suffira-t-elle à donner la victoire à la gauche ? Réponse dimanche 22 mars.

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