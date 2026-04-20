Baignade à Confluence : la Ville de Lyon lance une grande concertation

L’installation lyonnaise, “réversible et saisonnière”, avec vue sur le centre commercial, sera arrimée sur le quai de la place Nautique © Artefactory lab

Après le vote en janvier pour confier la maîtrise d’ouvrage du projet de baignade urbaine dans le quartier de Confluence (2e arr.) à la SPL Lyon Confluence, la Ville lance une grande concertation publique ce lundi 20 avril.

Les Lyonnais sont appelés à donner leur avis. Dans le cadre du projet de baignade urbaine dans la darse de Confluence (2e arr.), la Ville de Lyon lance ce lundi 20 avril une grande concertation publique. L’objectif est ainsi de recueillir les attentes des Lyonnais, mais également de répondre au questionnaire soumis par la municipalité. Elle sera disponible sur la plateforme participative de la Ville Oyé ! jusqu’au 31 mai inclus.

Un temps de restitution des contributions sera ensuite organisé "à l’automne", indique la Ville de Lyon ce lundi dans un communiqué, pour faire le bilan et partager l’avancement du projet.

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Des ateliers et balades également au programme

En parallèle, la Ville de Lyon engagera dans les prochaines semaines plusieurs temps d’échanges avec le public : trois ateliers thématiques (riverains, commerçants et pour les habitants/usagers du quartier de Confluence) ainsi que deux balades exploratoires pour permettre une "immersion sur site" et des échanges "approfondis" sur les futurs aménagements. Les inscriptions sont obligatoires.

Pour rappel, l’ouverture de cette baignade urbaine est prévue à l’été 2027 et sera composée de trois bassins sécurisés au sein d’un périmètre de 1 500 m2. Ils auront deux usages : récréatif, d’abord, destiné au plus grand nombre (deux bassins seront dotés de fonds aménagés), et sportif, avec des lignes d’eau dédiées à la nage. La maîtrise d'ouvrage a été confiée à la SPL Lyon Confluence.

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