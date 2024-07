Agrandie et modernisée, l'incontournable gare de Lyon Part-Dieu arbore un nouveau visage qui aura coûté 223 millions d'euros au total.

Le hall de la gare Part-Dieu et la galerie Béraudier ont rouverts fin juin. Après de longs mois de travaux, ils arborent désormais un nouveau visage, neuf et modernisé. Cette nouvelle gare plus spacieuse et lumineuse permet ainsi d'accueillir les 135 000 voyageurs quotidiens dans de meilleures conditions. En particulier, la galerie Béraudier, longue de 210 mètres, vise à faciliter l'accès à la gare et la désengorger.

33 000 mètres carrés, 750 places assises et 38 commerces

Ce vaste chantier, qui a mobilisé 500 personnes, se devait d'être achevé avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Chose promise, chose due. Lyon accueillera en effet 11 matchs de football entre le 24 juillet et le 9 août, et les flux de voyageurs qui vont avec. La gare Part-Dieu possède désormais quatre entrées principales ouvertes sur le quartier. Notamment pour répondre "aux nouveaux enjeux en matière de mobilités et d'intermodalité". Sa surface passe ainsi de 15 730 à 33 580 mètres carrés, dont 15 400 mètres carrés dédiés à la circulation des usagers. La nouvelle gare possède également 750 places assises contre 350 auparavant.

La galerie, organisée en trois niveaux, offre de nouveaux commerces et restaurants au rez-de-chaussée. La reconfiguration des espaces a ainsi permis d'ajouter 25 nouvelles coques commerciales en plus des 13 anciennes. Et ce n'est pas fini, d'autres nouveautés sont à prévoir dont l'arrivée d'enseignes locales comme le bouchon lyonnais Daniel & Denise. Le maître chocolatier Voisin, les Cafés Gonéo et le pâtissier Mariller Les Saveurs seront également de la partie.

Répartition du financement de la gare entre les différents acteurs du projet.

Le 1er étage de la galerie Béraudier est quant à lui dédié aux billetteries des différentes compagnies ferroviaires. Des espaces d'attente et de détente accompagnent ces dernières. Enfin, le 2e étage accueillera prochainement un restaurant avec terrasse de 730 mètres carrés et un centre d'affaires de 1 000 mètres carrés.

