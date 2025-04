En images. Lyon : à la Part-Dieu, la partie basse de la place Béraudier enfin ouverte

La partie basse de la place Béraudier à Lyon a été inaugurée vendredi 11 avril.

Près de dix ans plus tard, le chantier de la place Béraudier touche (presque à sa fin). Vendredi 11 avril, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et le maire de Lyon, Grégory Doucet ont inauguré sa partie basse, qui permet notamment de relier directement le métro B et la gare.

Cette place basse permettra également un accès piétons au parking Béraudier P1 ainsi qu'un accès taxis dédié à la dépose de voyageurs et aux rendez-vous pour les taxis commandés. Sept commerces et services sont accueillis : pour l'heure, un Starbucks, un KFC et un Monoprix ont pris leur quartiers. Enfin, une rampe vélo permettra l'accès à la vélo-station de 1 500 places. La place haute qui reliera la gare à la bibliothèque sera finalisée d'ici la fin de l'été.

La partie basse de la place Béraudier à Lyon. (@NC)

La partie basse de la place Béraudier a été inaugurée à Lyon. (@NC) Le métro B sera directement relié à la gare Part-Dieu. (@NC)