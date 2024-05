Bois urbain dans le quartier de la Part-Dieu : le projet finalisé

C'est en plein cœur du quartier de la Part-Dieu de Lyon que va être aménagé un bois urbain. Les travaux débuteront à l'automne 2024.

C'est l'un des projets emblématiques de la Métropole et de la Ville de Lyon dans les prochaines années. En plein cœur du quartier de la Part-Dieu, le long de la bibliothèque et devant la gare, va voir le jour à l'horizon 2026 un bois urbain. Après un an d'études de conception et de concertation menées par la SPL Lyon Part-Dieu, les grands principes du projet sont désormais finalisés. Les travaux devraient débuter à l'automne prochain.

"À travers ce projet, nous remettons la nature au cœur de nos villes et nous créons de véritables îlots de fraîcheur. C’est la concrétisation de la réorientation du projet Lyon Part-Dieu que nous avons engagée au début de ce mandat pour un quartier à vivre pour toutes et tous, habitants, salariés et visiteurs du pôle d’échanges de la Part-Dieu" explique Bruno Bernard dans un communiqué de presse.

120 arbres plantés

La conception du futur bois, qui a été confié au groupement Atelier Jacqueline Osty et associés / Ingerop / Les Éclaireurs, s'effectuera en deux étapes. Au nord, le long de la bibliothèque, une esplanade végétalisée sera aménagée d'ici 2026. Cet espace accueillera l'une des principales pistes cyclables de desserte de la gare et l'ensemble des usagers.

Au sud, le long du futur îlot France TV, les travaux débuteront après 2026. "Des bosquets fortement végétalisés composés de jeunes plants afin de favoriser une croissance rapide de ces derniers et d’arbres sur tige, selon une dynamique semblable à celle retrouvée dans les forêts" seront plantés dans cette partie du bois.

Des bancs, des fontaines pour se désaltérer, des toilettes publiques, un kiosque à journaux sont notamment prévus dans le projet. Au total, 1,2 hectares d'espace public sera aménagé d'ici 2026 et 120 arbres plantés. "L’ensemble du bois et notamment ses trois bosquets accueilleront un écosystème riche en faune et en flore" complète la Métropole de Lyon.