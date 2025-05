L'école lyonnaise MBway récolte 3,1 tonnes de denrées pour lutter contre la précarité étudiante

L’école de management lyonnaise MBway a clôturé sa collecte solidaire pour les étudiants en situation de précarité et a largement dépassé ses espérances avec 3,1 tonnes de denrées récoltées.

L’objectif a été triplé. Après avoir lancé sa collecte solidaire le 24 mars dernier pour venir en aide aux étudiants en situation de précarité, l’école de management lyonnaise MBway a largement dépassé ses espérances. Mené en partenariat avec l’association Linkee, cet élan de générosité a permis de récolter 3,1 tonnes, dont 90 % de produits alimentaires, 6 % d’hygiène et 4 % d’entretien.

Si l'école avait récolté 616 kg de denrées en 2024, MBway espérait recueillir une tonne de produits cette année. Un objectif largement dépassé donc et "un chiffre fort qui illustre l’engagement et la solidarité de la communauté de MBway Lyon et de ses partenaires", s’est félicitée l’école dans un communiqué ce mercredi 14 mai. Parmi les donateurs, Leclerc Socara, Poncin Métal, NGen, AG2R La Mondiale ou encore SNCF Réseau Voyageurs ont participé aux côtés des étudiants.

Les dons récoltés ont été remis à l’association Linkee puis distribués le 5 mai dernier au Heat Lyon grâce au soutien de quatre collaboratrices de l’école et deux étudiantes ambassadrices.

