Sytral Mobilités a particulièrement développé son dispositif dans le territoire des Monts du Lyonnais, en vue de l'unification du réseau TCL.

Avant le déploiement du réseau unifié TCL au 1er septembre prochain, Sytral Mobilités a renforcé l'offre de transports sur le territoire de la Communauté de communes des Monts du Lyonnais (CCMDL). Depuis septembre dernier, cette nouvelle offre a ainsi entraîné la création de la ligne régulière 143, reliant Saint-Symphorien-sur-Coise à L’Arbresle et desservant 12 communes.

"Cette ligne vient par ailleurs améliorer la desserte intercommunale entre le Pays de L'Arbresle et les Monts du Lyonnais tout en offrant des connexions efficaces à des lignes fortes mais également en favorisant l’intermodalité avec le réseau TER", souligne Jean-Charles Kohlhaas, vice-président chargé des Transports.

Lire aussi : Nouveaux tarifs, arrivée de la RATP... Ce qui change sur le réseau TCL à Lyon en 2025

Dans cette nouvelle offre, le Sytral a également renforcé la ligne 142 permettant de rejoindre la gare de Vaise, qui propose désormais six trajets supplémentaires. Cela porte la fréquence à 30 minutes en heures de pointe. La ligne 122 entre les communes de Dommartin et Vourles et la ligne 218 entre la gare de l’Arbresle à la gare de Villefranche ont aussi été mises en place à la rentrée 2024.

Par ailleurs, depuis plusieurs mois, un dispositif est déployé sur la ligne 2Ex des Cars du Rhône (Gorge de Loup - Chazelles-sur-Lyon) à travers l’installation de nouvelles bornes d’information voyageurs aux 9 principaux arrêts de la ligne. pour suivre en temps réel les horaires de passage.

Lire aussi :