Plan de mobilité du Sytral : une enquête publique ouverte dès lundi

Dès le lundi 24 mars, une enquête publique sera ouverte par Sytral Mobilités pour discuter du Plan de mobilité des territoires lyonnais.

Le projet de Plan de mobilité des territoires lyonnais, porté par le Sytral et voté en conseil d'administration le 21 novembre 2024, va faire l'objet d'une enquête publique à partir du lundi 24 mars à 10 heures et jusqu'au jeudi 22 mai prochain. L'objectif affiché est "d'informer le public et de recueillir ses observations et ses propositions dans le cadre de l'élaboration".

Une première phase de concertation citoyenne avait été mise en place mi-2023. Dans ce document, plus de 70 actions ont été identifiées pour réduire le trafic routier et développer les mobilités.

Pour cette nouvelle enquête publique, 30 lieux d'enquête seront répartis à l'échelle du ressort territorial du Sytral. "Le président (Bruno Bernard, NdlR) ou l’un des membres de la commission d’enquête, désignés par le Président du tribunal administratif de Lyon, tiendront également des permanences pour recevoir les observations du public", ajoute le Sytral.

Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, le Sytral mettra à disposition un registre numérique et un e-mail : enquetepubliquepdm@sytral.fr

