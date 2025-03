Le 27 mars, la multinationale Sanofi organise une opération de recrutement sur la place des Terraux à Lyon. L'entreprise spécialisée en santé propose 1000 postes d'alternants dans toute la France.

Avis aux étudiants en recherche d'alternance. La multinationale spécialisée dans la santé Sanofi réitère son opération "Place d'avenir". L'événement se tiendra le 27 mars prochain sur la place des Terreaux. Par le biais de cette opération nationale, Sanofi souhaite recruter 1000 alternants pour la rentrée 2025. Parmi les postes à pourvoir, des alternances dans le domaine de la qualité, de la production, du digital, ou du supply-chain.

Au programme des coachings, des networkings et des job-datings animés par des employés et alternants de la multi-nationale. L'occasion d'échanger et de découvrir les différents pôles de l'entreprise. Sanofi précise que 10% des postes seront réservés aux personnes issues de quartiers prioritaires.

