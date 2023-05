Aulas encensé par la classe politique lyonnaise après son départ de l’OL

Une page se tourne ce lundi 8 mai du côté de l’Olympique lyonnais avec le départ de son président historique Jean-Michel Aulas. Une histoire de près de 36 ans saluée par la classe politique lyonnaise.

Dimanche soir, les révélations du journal l’Équipe annonçant le départ de Jean-Michel Aulas de l’Olympique lyonnais ont eu l’effet d’un petit tremblement de terre à Lyon. Confirmées par le club ce lundi matin, ces informations ont vivement fait réagir la classe politique lyonnaise alors qu’en près de 36 ans "JMA" s’est imposé comme l'un des présidents de club les plus emblématiques de France, l’OL devenant sous sa houlette une véritable institution en Europe.

"Une page qui se tourne"

"Associé" au désormais ex-président de l’OL pendant de nombreuses années, l’ancien maire de Lyon et ex-ministre de l’Intérieur Gérard Collomb confie sur ses réseaux sociaux avoir appris cette nouvelle "avec beaucoup de tristesse". Et d’ajouter, "c’est une page qui se tourne. De cette histoire que nous avons écrite ensemble, je veux retenir les épisodes les plus glorieux qui ont suivi 2001. Merci Jean Michel!". Une histoire commune riche entre deux hommes aujourd’hui âgés de 74 et 75 ans et qui ont contribué au développement et au rayonnement de Lyon lors des 20 dernières années.

C’est avec beaucoup de tristesse que j’apprends que Jean Michel Aulas n’est plus Président de l’Olympique Lyonnais. C’est une page qui se tourne. De cette histoire que nous avons écrite ensemble je veux retenir les épisodes les plus glorieux qui ont suivi 2001. Merci Jean Michel! — Gérard Collomb (@gerardcollomb) May 8, 2023

Soutenu en 2019 par le président de l’OL en amont des élections métropolitaines, contre Gérard Collomb lui-même, l’ancien président de la Métropole de Lyon David Kimelfeld n’a lui non plus pas manqué de saluer le parcours de Jean-Michel Aulas, rappelant les titres remportés par le club sous sa main. Des titres à la pelle, chez les femmes et les hommes, c’est également ce que met en avant le maire de Lyon Grégory Doucet, remerciant aussi "JMA" "Au nom de la Ville de Lyon" pour son "engagement pour le sport masculin comme féminin". Fervent défenseur du foot féminin, Jean-Michel Aulas aurait d’ailleurs des vues sur la présidence de la Fédération Française de Foot (FFF) féminin après son départ de l’OL.

À l'annonce du départ de Jean-Michel Aulas de la tête de l'Olympique Lyonnais, je tiens à saluer son remarquable travail de Président.



Cinquante titres, plus de 35 ans d'activité, un engagement pour le sport masculin comme féminin. Au nom de la Ville de Lyon, merci ! — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) May 8, 2023

"Stabilité" et "structure"

En grand amateur de foot et de l’Olympique lyonnais, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, souligne de son côté "qu’en 36 ans, il [Jean-Michel Aulas, NDLR] a su donner une stabilité et une structure au club qui fait sa force", avant de souhaiter que cela "dure". Désormais la tâche incombe à l’actionnaire américain de l’OL John Textor, qui prend la suite de Jean-Michel Aulas au poste de président directeur général du club.

Bravo et Merci à @JM_Aulas pour tout ce qu’il a apporté, de la montée en division 1 en 1989 pour les garçons au dernier titre de championne d’Europe des filles en 2022.

En 36 ans, il a su donner une stabilité et une structure au club qui fait sa force.

Pourvu que ça dure 🤞 https://t.co/LCFhpXlhf0 — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) May 8, 2023

Lors du rachat de l’OL en décembre 2022 pour près de 800 millions d’euros par John Textor, il avait initialement été convenu que Jean-Michel Aulas conserverait son poste de directeur général jusqu’en 2025. Des différences de visions, évoquées par nos confrères de l’Équipe, auront finalement eu raison de cette entente.

