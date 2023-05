Maison de la danse : Toulouse-Lautrec, peintre de la danse

Avec le Ballet de l’Opéra national du Capitole, le chorégraphe Kader Belarbi nous plonge dans les nuits parisiennes survoltées de Toulouse-Lautrec.

Fasciné depuis toujours par la peinture, Kader Belarbi a très vite voulu rapprocher la danse et l’œuvre de Toulouse-Lautrec (1864-1901), peintre des fêtes parisiennes, des cirques et des bals.

Meurtri par un corps aux jambes atrophiées, il était passionné par la personnalité des gens qu’il observait, donnant à voir d’un geste de son pinceau ou de son crayon le mouvement et le rythme des corps.

Le chorégraphe pose son récit dans une revue de cabaret avec trente-cinq interprètes, nous racontant ses excès, l’alcool, les femmes, brossant une fresque humaine parfois sombre, où les personnages vêtus de costumes colorés sortent tout droit de l’univers du peintre.

Composée d’ensembles et de solos, la danse exulte les corps et nous offre un french cancan endiablé avec les portraits de femmes célèbres comme La Goulue (danseuse de cancan populaire française) et Suzanne Valadon, artiste peintre qui fut aussi le modèle et la maîtresse de Toulouse-Lautrec.

Toulouse-Lautrec - Ballet du Capitole – Du 10 au 16 mai, à la Maison de la danse – www.maisondeladanse.com