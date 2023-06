L'événement, qui se tiendra sur 7 sites de la région, est renouvelé cet été pour une 5e édition.

La Région renouvelle cet été le festival "Région des Lumières" pour une 5e édition à Lyon. Le spectacle de sons et lumières met avant tout en avant l'histoire et le patrimoine du territoire aurhalpin, à l'image du spectacle diffusé sur la basilique de Fourvière au mois de décembre.

Lire aussi : Région des Lumières : la basilique Fourvière de nouveau illuminée

"Tout d’abord, le choix de spectacles sons et lumières permet non seulement de mettre en valeur nos monuments emblématiques mais aussi l’histoire et les traditions des territoires accueillant le festival. Ensuite, nous avons tenu à ce qu’il rayonne dans l’ensemble de notre région, des métropoles jusque dans les zones rurales, afin que l’ensemble des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes puissent bénéficier des savoir-faire et de l’excellence artistiques des Allumeurs de Rêves. Enfin, et c’est pour moi un point essentiel, il s’agit de spectacles gratuits et ouverts à tous.", souligne Laurent Wauquiez, président de la Région.

Sept sites "emblématiques" choisis

Cet été, sept sites "emblématiques" et répartis sur tout le territoire aurhalpin ont été sélectionnés pour accueillir les spectacles : Mauriac (Cantal), Issoire (Puy-de-Dôme), Chazelles-sur-Lyon (Loire), La Chaise-Dieu (Haute-Loire), Vienne (Isère), Viviers (Ardèche) et Annemasse (Haute-Savoie).

L'entreprise Les Allumeurs de Rêves, qui réalise le festival, s'appuie sur la richesse du patrimoine culturel et l'allie à la création artistique. Elle utilise par exemple dans ses spectacles le vidéo-mapping, la 2D, la 3D, l’animation et les arrangements musicaux.

Chaque représentation est une œuvre spécifique au site en question, adaptée par les équipes des Allumeurs de Rêves, en collaboration avec les villes d’accueil. Pour ce projet, la Région a investi 1,2 million d'euros.