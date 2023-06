Tabac illégal : plus de 124 kg saisis en région lyonnaise

Entre le 31 mai et le 6 juin 2023, les douanes ont mis la main sur 9 millions de cigarettes de contrebande en France.

La semaine dernière, 5172 agents de l'Etat (policiers municipaux et nationaux, gendarmes, douaniers) ont frappé fort contre le tabac de contrebande. Les douanes et la mission interministérielle de coordination anti-fraude ont en effet piloté l'opération "Colbert". La campagne d'une ampleur inédite a permis des saisies massives sur tout le territoire national. En région lyonnaise, le volume atteint les 92,55 kg de cigarettes et de tabac, et 32 kg de tabac à narguilé.

343 contrôles près de Lyon

Dans la région, les contrôles ont ciblé les péages de Villefranche-sur-Saône et Beynost, l'A6, l'aéroport de Lyon Saint Exupéry et la place Gabriel Péri. Et au total en France, 4600 véhicules, 712 vols, 525 points de deal et 450 commerces douteux.

La direction régionale des douanes de Lyon relève ainsi "86 constatations", "trois interpellations" et "deux demandes de fermetures administratives".