Armé d'un couteau, un individu a attaqué des enfants, dont certains âgés de moins de trois ans, jeudi 8 juin. Le drame s'est déroulé aux alentours de 9h45, dans le parc du Pâquier, une vaste promenade paysagère de sept hectares et demi située sur les bords du lac d'Annecy, en Haute-Savoie. Il y aurait au moins quatre enfants gravement touchés, dont deux en urgence absolue, et deux adultes blessés, dont le protagoniste des faits. L'agresseur présumé, d'origine syrienne et demandeur d'asile, a été interpellé par les services de police. La première ministre, Elisabeth Borne, doit se rendre sur place.

Sur le réseau social Twitter, les élus lyonnais ne manquent pas de réagir, à l'image de Grégory Doucet, maire (ELLV) de Lyon : "effroi et sidération devant cette attaque à Annecy", ou encore de Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : "l'horreur, encore. Cette attaque sur les enfants est le sommet de l'abomination."

La police judiciaire de Lyon sur place

Contactée par Lyon Capitale, la police judiciaire de Lyon confirme avoir envoyé des effectifs en renfort sur les lieux. Des policiers de la SRPTS (service régional de police technique et scientifique) sont également présents.

La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a également réagi face à "l'acte abominable" survenu ce matin.