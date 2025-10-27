Après deux semaines plutôt fraîches et perturbées, le temps devrait s'arranger du 27 octobre au 2 novembre à Lyon.

Alors que la neige a fait ses premières apparitions en altitude et que les températures sont plutôt fraîches, la météo devrait s'arranger cette semaine à Lyon. Après une première journée encore en dessous des normales de saison prévue ce lundi, les températures devraient en effet peu à peu remonter au fil de la semaine. "La perturbation venue du Nord va laisser place à un temps calme et sec", précise Guillaume Séchet, météorologue chez Météo-Lyon.net.

Inversement des tendances donc, puisque le courant "polaire", venu du Nord s'orientera vers le Sud dès mercredi : "Le courant froid va laisser place à un air plus doux, venu d'Afrique du Nord", indique le météorologue.

Retour aux normales de saison ?

Une fois le courant du sud installé, les températures devraient ainsi grimper au cours de la semaine avant d'atteindre un pic à 20°C samedi, soit 5°C au-dessus des normales de saison.

Le ciel, lui, sera plutôt bleu. Des averses sont néanmoins à prévoir vendredi : "Le temps sera agréable, doux et sec, hormis vendredi où des zones de pluie devraient balayer la région", explique Guillaume Séchet. Des averses sont également à prévoir pour la journée de dimanche : "Si la journée de samedi sera très agréable, elle cache une perturbation qui arrivera dimanche", ajoute le météorologue.

Et si du vent et de la pluie sont annoncés pour la semaine prochaine, les températures devraient quant à elles rester douces encore quelque temps.

