Si trois nouvelles enseignes avaient déjà été annoncées, le centre commercial de Confluence annonce une diversification massive de son offre.

Il y a quelques jours, le centre commercial de Confluence annonçait l'arrivée de trois nouvelles enseignes en son sein. Bershka, O'Tacos et Pandora feront ainsi figure de nouveautés pour les clients. Pourtant, dans un communiqué publié ce mercredi 22 avril, le pôle de commerces et de loisirs a dévoilé un plan d'envergure de diversification de l'offre comprenant des relocalisations de boutiques, mais aussi d'autres arrivées.

Côté mode, le géant allemand Adidas ouvrira un nouveau magasin, quand la food est plus représentée. En plus d'O'Tacos, le centre commercial accueillera au deuxième étage "Au Bureau", enseigne inspirée des pubs londoniens ainsi que Chick'Chill, porté sur la street-food 100 % poulet, signé Mohamed Cheikh, gagnant de la saison 12 de Top Chef. Enfin, au rez-de-chaussée, c'est un magasin Nougat Chabert & Guillot qui s'installera.

Certaines offres de loisirs relocalisées

Côté loisirs, oVRdoze, dont l'offre est basée sur des expériences immersives en réalité virtuelle, et le club de danse Flashback Studio seront délocalisés au niveau 1 du Bâtiment B. L'occasion pour ces entreprises de proposer "des concepts renouvelés" explique la direction du centre commercial.

A noter que le pôle de loisirs et de commerces de Confluences ouvrira exceptionnellement ses portes certains jours fériés, les 8, 14 et 25 mai de 10 h à 20 h.

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