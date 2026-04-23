Actualité
Centre commercial de Lyon Confluence
Centre commercial Confluence ©Romane Thevenot

Arrivées, relocalisations : ménage de printemps au centre commercial de Confluence

  • par Romain Balme

    • Si trois nouvelles enseignes avaient déjà été annoncées, le centre commercial de Confluence annonce une diversification massive de son offre.

    Il y a quelques jours, le centre commercial de Confluence annonçait l'arrivée de trois nouvelles enseignes en son sein. Bershka, O'Tacos et Pandora feront ainsi figure de nouveautés pour les clients. Pourtant, dans un communiqué publié ce mercredi 22 avril, le pôle de commerces et de loisirs a dévoilé un plan d'envergure de diversification de l'offre comprenant des relocalisations de boutiques, mais aussi d'autres arrivées.

    Côté mode, le géant allemand Adidas ouvrira un nouveau magasin, quand la food est plus représentée. En plus d'O'Tacos, le centre commercial accueillera au deuxième étage "Au Bureau", enseigne inspirée des pubs londoniens ainsi que Chick'Chill, porté sur la street-food 100 % poulet, signé Mohamed Cheikh, gagnant de la saison 12 de Top Chef. Enfin, au rez-de-chaussée, c'est un magasin Nougat Chabert & Guillot qui s'installera.

    Certaines offres de loisirs relocalisées

    Côté loisirs, oVRdoze, dont l'offre est basée sur des expériences immersives en réalité virtuelle, et le club de danse Flashback Studio seront délocalisés au niveau 1 du Bâtiment B. L'occasion pour ces entreprises de proposer "des concepts renouvelés" explique la direction du centre commercial.

    A noter que le pôle de loisirs et de commerces de Confluences ouvrira exceptionnellement ses portes certains jours fériés, les 8, 14 et 25 mai de 10 h à 20 h.

    Lire aussi : Lyon : les centres commerciaux de la Part-Dieu et de Confluence victimes d'une cyberattaque

    à lire également
    Etienne Guyot succédera à la préfète du Rhône Fabienne Buccio

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Etienne Guyot succédera à la préfète du Rhône Fabienne Buccio 10:38
    Baptiste Jacquet,
    Opacité, favoritisme présumé : un "micro candidat punk" met en cause l'exécutif écolo de Lyon 10:28
    Centre commercial de Lyon Confluence
    Arrivées, relocalisations : ménage de printemps au centre commercial de Confluence 10:01
    François-Noel Buffet
    Métropole de Lyon : François-Noël Buffet élu à la tête de Grand Cœur lyonnais 09:38
    Pinder
    Lyon : un spectateur blessé après la chute d’un drone au cirque Pinder 09:20
    d'heure en heure
    1er mai : le PCF du Rhône appelle au boycott des commerces ouverts 08:55
    GrandLyon Habitat accélère la désimperméabilisation de ses résidences 08:35
    Hausse de l'indemnité de la présidente de la Métropole : Sarselli se défend et tacle "l'indignation sélective" de l'opposition 08:21
    JO 2030 : après Nice et Lyon, Paris bientôt candidate pour accueillir le hockey ? 07:50
    L'OL joue gros sur tous les tableaux en ce dimanche 5 avril.
    L'OL condamné au Brésil à payer 20,8 millions à Botafogo pour dettes impayées 07:30
    Lyon soleil
    Un jeudi de printemps à Lyon, jusqu'à 23 degrés attendus 07:12
    Bruno Galland
    "C’est un objet très spectaculaire qui suscite des interrogations" concède Bruno Galland 07:00
    Les 280 cadets de la Gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes mis à l’honneur ce samedi à l'Hôtel de Région 22/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut