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François-Noel Buffet
© Tim Douet

Métropole de Lyon : François-Noël Buffet élu à la tête de Grand Cœur lyonnais

  • par Loane Carpano
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    • Mercredi 22 avril, le sénateur LR, François-Noël Buffet, a été élu à la tête du groupe métropolitain Grand Coeur lyonnais.

    L'ancien ministre François-Noël Buffet devient le président du groupe Grand Cœur lyonnais à la Métropole de Lyon. Le sénateur LR a été élu à la tête du groupe majoritaire, mercredi 22 avril. Il sera accompagné de ses deux vice-présidents Emmanuel Imberton et Hélène Baronnier.

    Dans un message publié sur X, François-Noël Buffet remercie "l'ensemble du groupe Grand Cœur lyonnais pour sa confiance". "Avec mes deux vice-présidents, nous travaillerons au besoin de renouveau exprimé par les habitants", ajoute-t-il.

    Le nom de l'ancien ministre ne sort pas de nul part puisqu'il avait déjà été évoqué en cas de troisième tour des élections métropolitaines.

    Lire aussi : Métropole de Lyon : Véronique Sarselli taclée sur ses premières mesures budgétaires

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