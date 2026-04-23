Mercredi 22 avril, le sénateur LR, François-Noël Buffet, a été élu à la tête du groupe métropolitain Grand Coeur lyonnais.
L'ancien ministre François-Noël Buffet devient le président du groupe Grand Cœur lyonnais à la Métropole de Lyon. Le sénateur LR a été élu à la tête du groupe majoritaire, mercredi 22 avril. Il sera accompagné de ses deux vice-présidents Emmanuel Imberton et Hélène Baronnier.
Dans un message publié sur X, François-Noël Buffet remercie "l'ensemble du groupe Grand Cœur lyonnais pour sa confiance". "Avec mes deux vice-présidents, nous travaillerons au besoin de renouveau exprimé par les habitants", ajoute-t-il.
Le nom de l'ancien ministre ne sort pas de nul part puisqu'il avait déjà été évoqué en cas de troisième tour des élections métropolitaines.
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Ha le cumul des mandats et des pouvoirs, ils ne peuvent pas s'en passer... c'est vrai qu'ils sont si mal payés en tant que sénateur de la république... 😀