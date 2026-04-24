Lyon : les mineurs du jardin des Chartreux obligés de quitter l'église Saint-Polycarpe

Les mineurs isolés du campement des Chartreux hébergés depuis novembre au sein de l'église Saint-Polycarpe (1er arr.) sont contraints "de retourner dans un campement devenu encore plus invivable et indigne qu’avant l’hiver."

Recueillis dans l’église Saint-Polycarpe, dans le 1er arrondissement de Lyon, depuis le 23 novembre dernier, les mineurs isolés du campement des Chartreux ont trouvé le lieu porte close ce vendredi matin.

Dans un communiqué, le collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse assure que l'église est fermée depuis 9 heures ce vendredi et "qu’aucune solution" n’a été proposée et "mise en œuvre par les institutions compétentes, la Métropole et la Préfecture", obligeant les mineurs à "retourner dans un campement devenu encore plus invivable et indigne qu’avant l’hiver."

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Une situation "inacceptable" et "insupportable"

Une situation "inacceptable" et "insupportable" pour ces jeunes, mais aussi pour tous les acteurs "qui ont tenu des permanences tous les soirs, toutes les nuits et tous les matins depuis près de 5 mois (142 jours, 142 nuits, 2 201 heures de présence au total)" et pour le Diocèse "qui a essayé d’intervenir auprès de la Métropole."

Le collectif a donc "immédiatement" pris contact avec les nouvelles équipes métropolitaines, indique-t-il encore, alors qu’une première rencontre s’est tenue le 20 avril entre les élus et les membres du collectif. "De nombreux sujets devront être travaillés par la suite, mais l’urgence est la mise à l’abri et le suivi de ces jeunes qui attendent la décision du juge pour enfants", plaident encore les membres du collectif. Il ajoute : "Nous espérons vivement des solutions dans les plus brefs délais au vu de l’état de santé (physique et mentale) particulièrement inquiétant de ces jeunes mineurs abandonnés depuis plus d’un an."

"Le diocèse a précisé que cet accueil au sein d'une église ne pouvait être pérenne"

Contacté, le Diocèse de Lyon nous précise que le collectif était au courant de cette décision. Il indique par ailleurs que "dès le départ", l'accueil au sein de l'église "ne pouvait être pérenne" car "de tels édifices sont inadaptés à ce type d'accueil à long terme." Il remercie toutefois "les paroissiens de Saint-Polycarpe pour l'accueil qu'ils ont réservé à ces jeunes migrants" et "le collectif avec lequel la collaboration s'est déroulée en bonne intelligence." Et assure "dialoguer avec les acteurs publics pour essayer de trouver une solution à cette situation, qu'il ne peut gérer seul."

Si un second rendez-vous est prévu mi-mai entre le collectif et la Métropole de Lyon, "il est urgent de trouver une solution d’hébergement pour les jeunes du campement des Chartreux, urgence renforcée par la fermeture de l’Église Saint-Polycarpe", martèle enfin le collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse.

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