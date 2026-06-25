Canicule à Lyon : la mairie du 1er arrondissement demande la mise à l’abri des jeunes du campement des Chartreux

Si le département du Rhône reste en vigilance orange, les chaleurs sont encore étouffantes à Lyon. La mairie du 1er arrondissement demande donc au préfet, Étienne Guyot, la mise à l’abri des jeunes vivant sur le campement des Chartreux.

Alors que de nouvelles chaleurs caniculaires sont attendues à Lyon aujourd’hui et dans les prochains jours, les jeunes du campement des Chartreux restent sans solution d’hébergement depuis leur remise à la rue de l’église Saint-Polycarpe en avril. Une situation les mettant "en danger", déplore la mairie du 1er arrondissement, qui interpelle ce jeudi le préfet du Rhône, Étienne Guyot, et la Métropole de Lyon, leur demandant la mise à l’abri "urgente" de ces 122 jeunes.

"Exposés en permanence aux températures élevées, sans hébergement adapté, ces jeunes voient leur santé physique et psychologique davantage fragilisée", écrit encore la municipalité d’arrondissement dans un communiqué. Actuellement "tous engagés dans un recours devant le juge des enfants après avoir contesté une décision de non-prise en charge par les services métropolitains de protection de l’enfance", ces jeunes ne peuvent d’ailleurs pas bénéficier des places ouvertes dans le cadre du plan canicule.

Dans l’attente de leur audience, la mairie demande également "le maintien et le renforcement du dispositif 'Les Stations', qui permet chaque année à près de 200 jeunes en recours d’accéder à l’éducation, aux soins et à un accompagnement socio-juridique adapté" afin "de garantir le respect des droits fondamentaux, de la dignité et de la protection de ces jeunes."

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