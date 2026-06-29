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Hôtel de Ville de Lyon, place de la Comédie. (@Nathan Chaize)
Hôtel de Ville de Lyon, place de la Comédie. (@Nathan Chaize)

Les jeunes élus des Conseils d'arrondissement achèvent leur mandat à Lyon

  • par LR

    • Trois ans après leur création, les Conseils d'arrondissement des enfants ont présenté le bilan de leur mandat. À travers leurs projets, 120 élèves de CM1 et CM2 ont participé à la vie de leur quartier.

    Les jeunes élus lyonnais ont clôturé leur mandat. Réunis à l'Hôtel de Ville le 27 juin, les membres des Conseils d'arrondissement des enfants (CAE) ont dressé le bilan des projets menés depuis leur élection. Créé en 2022 dans sept arrondissements, ce dispositif réunit 120 élèves de CM1 et CM2 élus par leurs camarades pour porter leurs idées auprès de la municipalité.

    Au fil de leur mandat, les enfants ont travaillé sur des sujets touchant directement leur quotidien : lutte contre le harcèlement scolaire, biodiversité, végétalisation, amélioration des espaces publics, solidarité ou encore restauration scolaire. Parmi les initiatives présentées figurent des boîtes à partage, des concerts solidaires, des projets de réhabilitation d'aires de jeux et des actions de sensibilisation à l'environnement.

    Pour la Ville de Lyon, ces conseils visent à associer les plus jeunes aux décisions locales et à faire de leurs propositions un levier pour construire la ville de demain.

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