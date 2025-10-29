Actualité
ZÈL La Montagne, premier téléphérique urbain 100% neutre en énergie, est prévu pour l’été 2028. @Anteprima

Première mondiale : un téléphérique "zéro émission" construit en Savoie

  • par evamorvany

    • L'entreprise savoyarde MND ouvrira, dès 2028, à La Réunion, le premier téléphérique urbain neutre en énergie au monde.

    Un trajet 100 % neutre en énergie. Voilà ce que prévoit l'entreprise savoyarde MND pour l'été 2028 avec le téléphérique urbain "Zèl La Montagne" à Saint-Denis, à La Réunion. L'installation s'étendra sur 1 315 mètres et atteindra une vitesse de 7,5 mètres par seconde. Composé de deux cabines d'une capacité de 50 passagers chacune, elle pourra transporter environ 605 personnes par heure. 

    Cette nouvelle ligne reliera le bas de Bellepierre au plateau de La Montagne en seulement quatre minutes... mais surtout, avec un bilan carbone nul, devenant ainsi le premier téléphérique urbain à y parvenir. Comment ? En combinant la récupération d'énergie produite lors des descentes avec des installations photovoltaïques couvrant l'ensemble des gares et des bâtiments annexes. Ainsi, elle produira autant d'énergie qu'elle en consommera sur une année complète. 

    Une alternative à la voiture pour désenclaver les hauteurs

    « Avec le téléphérique de La Montagne, nous signons une première mondiale : le premier téléphérique urbain Net Zéro Énergie. Un modèle pionnier de mobilité durable, capable de couvrir 100% de sa consommation annuelle par sa propre production, et de s’inscrire comme référence mondiale en transport bas carbone. » Xavier Gallot-Lavallée, président de MND

    La ligne Bellepierre / La Montagne se présente ainsi comme une alternative à la voiture avec plusieurs objectifs : désenclaver les Hauts, réduire les nuisances et la pollution, et diminuer le temps de trajet. 

    MND, spécialiste de la mobilité par câble, est le premier actionnaire de la société d'exploitation et de maintenance de l'installation, aux côtés de Sodiparc et Stem international. 

    Le projet est porté par la CINOR (Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion), qui a déjà inauguré, en mars 2022, un autre téléphérique urbain sur l'île : la ligne Chaudron / Moufia  / Bois-de-Nèfles, baptisée "Papang".

