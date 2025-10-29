450 kilos de résine de cannabis saisis : quatre trafiquants interpellés par l'OFAST de Lyon

L’OFAST de Lyon a démantelé un réseau de trafiquants soupçonné d’importer d’importantes quantités de stupéfiants depuis l’Espagne. Quatre hommes ont été interpellés début octobre, et trois d’entre eux placés en détention provisoire.

L’opération s’est jouée début octobre, au terme d’une enquête de plusieurs semaines menée par l’OFAST de Lyon sous l’autorité du parquet de Saint-Étienne. Les enquêteurs suivaient depuis l’été un véhicule volé et faussement immatriculé, suspecté d’assurer des transports de drogue entre l’Espagne et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le 4 octobre, les policiers interceptent le véhicule après une course-poursuite. À l’intérieur : 450 kilos de résine de cannabis conditionnés dans des sacs de sport, plusieurs jeux de plaques d’immatriculation et des boîtes de clous crève-pneus. Le conducteur, âgé de 28 ans et déjà recherché, est arrêté. Dans les jours suivants, trois autres suspects âgés de 23 à 30 ans sont interpellés dans l’Hérault et la Loire.

Les quatre hommes sont poursuivis pour trafic de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs. Présentés au parquet de Saint-Étienne le 6 octobre, trois d’entre eux ont été placés en détention provisoire.