Actualité
Illustration police Tim 26
© Tim Douet

450 kilos de résine de cannabis saisis : quatre trafiquants interpellés par l'OFAST de Lyon

  • par La Rédaction

    • L’OFAST de Lyon a démantelé un réseau de trafiquants soupçonné d’importer d’importantes quantités de stupéfiants depuis l’Espagne. Quatre hommes ont été interpellés début octobre, et trois d’entre eux placés en détention provisoire.

    L’opération s’est jouée début octobre, au terme d’une enquête de plusieurs semaines menée par l’OFAST de Lyon sous l’autorité du parquet de Saint-Étienne. Les enquêteurs suivaient depuis l’été un véhicule volé et faussement immatriculé, suspecté d’assurer des transports de drogue entre l’Espagne et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

    Le 4 octobre, les policiers interceptent le véhicule après une course-poursuite. À l’intérieur : 450 kilos de résine de cannabis conditionnés dans des sacs de sport, plusieurs jeux de plaques d’immatriculation et des boîtes de clous crève-pneus. Le conducteur, âgé de 28 ans et déjà recherché, est arrêté. Dans les jours suivants, trois autres suspects âgés de 23 à 30 ans sont interpellés dans l’Hérault et la Loire.

    Les quatre hommes sont poursuivis pour trafic de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs. Présentés au parquet de Saint-Étienne le 6 octobre, trois d’entre eux ont été placés en détention provisoire.

    à lire également
    "C'est illégal d'être guetteur ?" : à Lyon, des jeunes du Tonkin à la découverte de l'institution judiciaire

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Illustration police Tim 26
    450 kilos de résine de cannabis saisis : quatre trafiquants interpellés par l'OFAST de Lyon 09:58
    "C'est illégal d'être guetteur ?" : à Lyon, des jeunes du Tonkin à la découverte de l'institution judiciaire 09:20
    voiture police faits-divers
    Lyon : un homme grièvement blessé après une bagarre à la Part-Dieu 08:50
    Euroligue : l'Asvel lourdement battue chez l'Etoile Rouge de Belgrade 08:33
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours moyenne à bonne 08:11
    d'heure en heure
    faits divers
    Assassinat d'un chrétien irakien à Lyon : le suspect remis à la France et mis en examen 07:50
    Orages et vent violent : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:30
    Un mercredi entre soleil et pluie à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:13
    Sylvie Robert, présidente d'Equita Lyon
    " La plus grande écurie éphémère d'Europe" débarque à Lyon 07:00
    TCL : à Lyon, les lignes T1 et T4 bientôt perturbées en soirée 28/10/25
    Pizza cosy
    Loire : Pizza Cosy fête ses 15 ans, des animations prévues 28/10/25
    Visite vétérinaire equita Lyon cheval
    Equita Lyon : dans les coulisses du plus grand salon du cheval d'Europe 28/10/25
    Ski : les stations françaises dominent le classement des plus abordables en Europe 28/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut