La compagnie d'autocars quitte Chazeys-Bons pour Belley. Un déménagement qui s'inscrit dans sa stratégie de développement.

4 millions d'euros. C'est le coût du nouveau site de la Régie des transports de l'Ain. La compagnie d'autocars quitte Chazey-Bons pour Belley à deux kilomètres Ce nouveau site d'exploitation verra le jour à l'entrée nord de la ville. Les travaux débuteront au premier trimestre 2026, avec la construction d'un bâtiment sur une parcelle de 12 916 m2 rapporte le Progrès. Il sera composé de bureaux, d'une station de lavage, et de stationnements pour les 60 véhicules de la compagnie.

Un opérateur ambitieux sur son développement

A l'heure actuelle, la Régie des transports de l'Ain occupe les anciens locaux de la société Transports Gonnet et Bus tour, et ce depuis 2019. Un déménagement qui fait sens, puisque la compagnie souhaite se développer. En effet, la Régie a récemment repris l'exploitation de quatre gares routières savoyardes (Annecy, Annemasse, Bonneville et Cluses) en vue des JO 2030. Une ambition qui concerne également la transition énergétique. La Régie fait le choix de l’hydrogène plutôt que le diesel. Le but ? Réduire les émissions de gaz à effet de serre et évoluer vers un transport durable.