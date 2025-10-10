Actualité
@Transports de l’Ain

Ain : un nouveau site à 4 millions pour la Régie des transports

  • par Romain Balme

    • La compagnie d'autocars quitte Chazeys-Bons pour Belley. Un déménagement qui s'inscrit dans sa stratégie de développement.

    4 millions d'euros. C'est le coût du nouveau site de la Régie des transports de l'Ain. La compagnie d'autocars quitte Chazey-Bons pour Belley à deux kilomètres Ce nouveau site d'exploitation verra le jour à l'entrée nord de la ville. Les travaux débuteront au premier trimestre 2026, avec la construction d'un bâtiment sur une parcelle de 12 916 m2 rapporte le Progrès. Il sera composé de bureaux, d'une station de lavage, et de stationnements pour les 60 véhicules de la compagnie.

    Un opérateur ambitieux sur son développement

    A l'heure actuelle, la Régie des transports de l'Ain occupe les anciens locaux de la société Transports Gonnet et Bus tour, et ce depuis 2019. Un déménagement qui fait sens, puisque la compagnie souhaite se développer. En effet, la Régie a récemment repris l'exploitation de quatre gares routières savoyardes (Annecy, Annemasse, Bonneville et Cluses) en vue des JO 2030. Une ambition qui concerne également la transition énergétique. La Régie fait le choix de l’hydrogène plutôt que le diesel. Le but ? Réduire les émissions de gaz à effet de serre et évoluer vers un transport durable.

    à lire également
    Saône-et-Loire : partenariat avec le n°1 des logiciels de planification de transport

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    mâchon bouchon Lyon gastronomie
    Mâchon’Week 2025 : Lyon célèbre sa tradition gourmande du mâchon 16:01
    Ain : un nouveau site à 4 millions pour la Régie des transports 15:28
    stupéfiants Tonkin police
    Villeurbanne : plusieurs individus écroués pour trafic de drogue après un coup de filet au Tonkin 15:23
    transavia aéroport de lyon
    Transavia : une ligne Lyon Saint Exupéry - Praia lancée fin octobre 14:59
    police municipale patrouille Rillieux La Pape
    Vénissieux : un homme blessé par balle aux Minguettes 14:56
    d'heure en heure
    "Un climat plus favorable" : à Lyon, la rue du Premier-Film, récemment rénovée et officiellement inaugurée 14:43
    Affaire Messaoudi–Begag : fiction… ou tentative de braquage ? 14:14
    Le site de Kem One à Lyon
    Rhône : la préfecture signe un nouvel arrêté concernant le site industriel Kem One 13:40
    La vie de Barbara au théâtre de la Renaissance : coup de cœur pour la “dame en noir” 13:03
    police Lyon
    Incendie au restaurant Casabea Lyon : un suspect interpellé 12:36
    Festival Lumière : super Mann ! 12:25
    Rhône : un jeune perd la vie dans un accident de la route à Larajasse 12:08
    Boris Godounov à L’Opéra de Lyon : jamais trop Tsar ! 11:40
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut