À table
mâchon bouchon Lyon gastronomie
Un machon dans le bouchon la meunière Lyon 1er © Tim Douet

Mâchon’Week 2025 : Lyon célèbre sa tradition gourmande du mâchon

  • par Loane Carpano

    • Du 13 au 18 octobre prochain, la "Mâchon'Week" mettra à l'honneur la tradition lyonnaise sous toute ses formes.

    Le mâchon. Une tradition lyonnaise datant de l'époque des canuts. Après une longue nuit de travail, les travailleurs de la soie se ruaient autour de la table pour y déguster de généreux plateaux de charcuterie, de fromage, mais aussi des tripes et du bon vin. Une tradition chère aux Lyonnais, qui a traversé les époques.

    Si les artisans de la soie sont de moins en moins nombreux, le mâchon, lui, continue de perdurer. Ce dernier sera mis à l'honneur lors de la Mâchon'Week, organisée du 13 au 18 octobre prochain.

    Pour cette 4e édition de l'événement, bouchons, restaurants, caves et cafés lyonnais se mêleront à la fête. L'occasion de mettre en lumière le savoir-faire lyonnais en terme de gastronomie.

    Mâchons italiens, mâchons du matin, mâchon de la mer...

    Parmi les temps forts de la semaine : un mâchon d'ouverture, inaugurera l'événement dimanche 12 octobre, aux Puces du Canal de Villeurbanne. Le lendemain, un opening se tiendra dans une vigne privée de la Croix-Rousse. Mâchon de la mer, quizz mâchon, mâchon italien, mâchon du matin, la tradition lyonnaise sera ensuite réinventée toute la semaine, avant une soirée de clôture organisée samedi 18 octobre, à la mythique charcuterie Bobosse des Halles de Lyon.

    Lire aussi :

    à lire également
    Ain : un nouveau site à 4 millions pour la Régie des transports

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    mâchon bouchon Lyon gastronomie
    Mâchon’Week 2025 : Lyon célèbre sa tradition gourmande du mâchon 16:01
    Ain : un nouveau site à 4 millions pour la Régie des transports 15:28
    stupéfiants Tonkin police
    Villeurbanne : plusieurs individus écroués pour trafic de drogue après un coup de filet au Tonkin 15:23
    transavia aéroport de lyon
    Transavia : une ligne Lyon Saint Exupéry - Praia lancée fin octobre 14:59
    police municipale patrouille Rillieux La Pape
    Vénissieux : un homme blessé par balle aux Minguettes 14:56
    d'heure en heure
    "Un climat plus favorable" : à Lyon, la rue du Premier-Film, récemment rénovée et officiellement inaugurée 14:43
    Affaire Messaoudi–Begag : fiction… ou tentative de braquage ? 14:14
    Le site de Kem One à Lyon
    Rhône : la préfecture signe un nouvel arrêté concernant le site industriel Kem One 13:40
    La vie de Barbara au théâtre de la Renaissance : coup de cœur pour la “dame en noir” 13:03
    police Lyon
    Incendie au restaurant Casabea Lyon : un suspect interpellé 12:36
    Festival Lumière : super Mann ! 12:25
    Rhône : un jeune perd la vie dans un accident de la route à Larajasse 12:08
    Boris Godounov à L’Opéra de Lyon : jamais trop Tsar ! 11:40
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut