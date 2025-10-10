Du 13 au 18 octobre prochain, la "Mâchon'Week" mettra à l'honneur la tradition lyonnaise sous toute ses formes.

Le mâchon. Une tradition lyonnaise datant de l'époque des canuts. Après une longue nuit de travail, les travailleurs de la soie se ruaient autour de la table pour y déguster de généreux plateaux de charcuterie, de fromage, mais aussi des tripes et du bon vin. Une tradition chère aux Lyonnais, qui a traversé les époques.

Si les artisans de la soie sont de moins en moins nombreux, le mâchon, lui, continue de perdurer. Ce dernier sera mis à l'honneur lors de la Mâchon'Week, organisée du 13 au 18 octobre prochain.

Pour cette 4e édition de l'événement, bouchons, restaurants, caves et cafés lyonnais se mêleront à la fête. L'occasion de mettre en lumière le savoir-faire lyonnais en terme de gastronomie.

Mâchons italiens, mâchons du matin, mâchon de la mer...

Parmi les temps forts de la semaine : un mâchon d'ouverture, inaugurera l'événement dimanche 12 octobre, aux Puces du Canal de Villeurbanne. Le lendemain, un opening se tiendra dans une vigne privée de la Croix-Rousse. Mâchon de la mer, quizz mâchon, mâchon italien, mâchon du matin, la tradition lyonnaise sera ensuite réinventée toute la semaine, avant une soirée de clôture organisée samedi 18 octobre, à la mythique charcuterie Bobosse des Halles de Lyon.

Lire aussi :