Dermatose nodulaire bovine : levée de la zone de surveillance en Savoie et Haute-Savoie

À partir du 10 octobre, 63 communes de l’Est de la Savoie et de la Haute-Savoie sortent de la zone de surveillance instaurée après les foyers de dermatose nodulaire contagieuse (DNC).

C'est une bonne nouvelle pour les éleveurs de Savoie et de Haute-Savoie. La préfecture de ces départements vient d'annoncer la levée de certaines restrictions liés à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Aucun nouveau cas n’a été détecté depuis le 6 septembre dans la zone touchée, qui s’étendait sur les départements de Savoie, Haute-Savoie, Ain, Isère et Jura.

Grâce à une stratégie de lutte jugée efficace, la maladie, qui touche les bovins mais n’est pas transmissible à l’homme, est désormais maîtrisée. L'Est de la Savoie et de la Haute-Savoie sort donc de la zone de surveillance.

Ce changement de statut permet de reprendre les mouvements de bétail vers le reste du territoire national, sous certaines conditions. Le ministère de l’Agriculture se félicite de cette avancée, considérée comme une étape majeure vers un retour à la normale.

Si la tendance se confirme, d’autres communes pourraient, dans les prochaines semaines, bénéficier à leur tour d’une levée des restrictions.