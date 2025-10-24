Six start-up d’Auvergne-Rhône-Alpes rejoignent l’accélérateur de Bpifrance

La 9e promotion de l’Accélérateur Néo Startups industrielles le 16 octobre, lors du lancement. @Bpifrance

Robotique, batteries, pharmacie et quantique : six start-up locales sont propulsées dans l’accélérateur Bpifrance.

C'est la rentrée pour les start-up industrielles ! 25 d'entre elles ont intégré, jeudi 16 octobre, la 9e promotion de l'Accélérateur Néo Startups industrielles de Bpifrance.

La soirée de lancement s'est déroulée dans les locaux parisiens de l'entreprise française de robotique Enchanted Tools, elle-même ancienne participante de l'accélérateur.

La promotion suivra un programme d'accompagnement de douze mois basé sur trois volets : le conseil, la formation et la mise en réseau.

Parmi les start-up participantes, quatre entreprises iséroises, une aindinoise et une savoyarde :

Atawey (Savoie) qui conçoit des stations de recharge hydrogène modulaires pour tous types de véhicules.

Aemotion (Ain) qui produit des véhicules "aussi agiles qu'une moto, avec la sécurité d'une voiture".

Dillico (Isère) qui développe une solution intégrée et numérisée unique de fabrication, à toutes les échelles, de produits pharmaceutiques à base d'ARNm.

Injectpower (Isère) qui conçoit des microbatteries destinées à alimenter des dispositifs médicaux implantables.

MagREEsource (Isère) qui développe une technologie permettant de transformer des aimants en fin de vie en nouveaux aimants haute performance, réduisant ainsi l'empreinte carbone.

Quobly (Isère) qui développe un processeur quantique qui rend l'informatique quantique plus accessible et économe en énergie.

Auvergne-Rhône-Alpes, une des régions les plus industrielles de France

Un hasard ? Pas selon Bpifrance, la banque organisatrice de l'événement, qui rappelle que "la région est l’une des plus industrielles de France". En effet, d'après une étude de la banque d'investissement publiée en novembre 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes représentait 16 % de la valeur ajoutée industrielle totale de la France en 2021, ce qui en fait la deuxième région la plus industrielle après l'Île-de-France — dont le pourcentage était de 17% en 2021.

Depuis le lancement de l'accélérateur fin 2022, 103 start-up industrielles ont intégré le programme, tandis qu'environ quatorze emplois ont été créés en moyenne par entreprise. Parmi les 35 entreprises qui l'ont terminé en 2024 et 2025, dix ont inauguré leur premier site industriel pendant le programme ou dans l'année qui a suivi.