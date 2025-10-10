Ain : le colonel Hugonnet prend le commandement de la gendarmerie

Deux mois après sa prise de fonctions, Charles Hugonnet, 40 ans, est officiellement commandant des gendarmes de l'Ain ce 8 octobre.

Ce mercredi 8 octobre avait lieu la cérémonie de prise de commandement du colonel Hugonnet au prestigieux monastère de Brou (Ain) . Ancien attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de France, au Canada, le quarantenaire est à la tête des 956 gendarmes et 450 réservistes du département depuis le 1er août.

Charles Hugonnet succède ainsi au général Rudy Gaspard, promu commandant en second de la région Bourgogne-Franche-Comté, après 3 ans de bons et loyaux services. Dans un entretien accordé à nos confrères de Radio Scoop, le colonel fraichement nommé avait établi plusieurs priorités d'actions "la lutte contre les cambriolages", la poursuite d'efforts "en matière de lutte contre les stupéfiants qui touchent l'ensemble des territoires".

Mais également "répondre aux atteintes aux personnes, aux violences domestiques et aux difficultés qui peuvent se présenter dans un certain nombre de zones et de quartiers." Une ambition que le colonel Hugonnet devra mettre en pratique dans les prochaines années de son mandat.