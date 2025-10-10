Actualité
Marche nordique

La NordicWalkin'Lyon de retour pour une 10e édition

  • par Loane Carpano

    • Dimanche 12 octobre se tiendra la 10e édition de la NordicWalkin'Lyon. Le départ des quatre épreuves sera donné sur la Place Saint-Jean (5e).

    Après le Run in Lyon, c'est au tour de la NordicWalkin'Lyon d'animer les rues de la ville ce week-end. Pour la 10e édition de l'événement, les adeptes de randonnée nordique pourront prendre part à quatre parcours dimanche 12 octobre.

    Avec un départ et une arrivée prévue place Saint-Jean dans le Vieux-Lyon, les marcheurs se lanceront dans des boucles de 7, 12, 16 ou 20 kilomètres. Les tracés différeront suivant les courses.

    Pour la plus longue épreuve du dimanche, les participants sillonneront notamment Fourvière, la Croix-Rousse et le parc de la Tête d'Or. Les départs seront échelonnés de 8 h 30 à 10 h.

    La marche nordique c'est quoi ?
    Originaire des pays scandinaves, la marche nordique est un sport consistant à marcher avec des bâtons adaptés à la pratique du sport. Pointés vers l'arrière, ces derniers permettent aux marcheurs nordiques de se propulser, comme en ski de fond.

    Lire aussi : La marche nordique à l'honneur à Lyon

    à lire également
    gendarmerie
    Ain : le colonel Hugonnet prend le commandement de la gendarmerie

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    gendarmerie
    Ain : le colonel Hugonnet prend le commandement de la gendarmerie 19:44
    Marche nordique
    La NordicWalkin'Lyon de retour pour une 10e édition 19:31
    Mertensia, la promesse d'un restaurant qui s'épanouit 19:30
    Cocaïne sachets culinaires Douanes
    Un Lyonnais intercepté avec près de 700 kg de résine de cannabis dans son camion 19:02
    Une cérémonie en mémoire de Samuel Paty organisée à Villeurbanne 18:36
    d'heure en heure
    immeuble Tonkin drogue
    Le Tonkin : "Les deux derniers points de deals éradiqués"  18:28
    Lyon et Francfort célèbrent 65 ans de jumelage 18:03
    expo titanic la sucrière Lyon
    On a testé : l'exposition Titanic, embarquement sur l'insubmersible navire 17:34
    PAF Police aux frontières
    Brignais : un homme tué par balle sur une aire de gens du voyage 16:58
    mâchon bouchon Lyon gastronomie
    Mâchon’Week 2025 : Lyon célèbre sa tradition gourmande du mâchon 16:01
    Ain : un nouveau site à 4 millions pour la Régie des transports 15:28
    stupéfiants Tonkin police
    Villeurbanne : plusieurs individus écroués pour trafic de drogue après un coup de filet au Tonkin 15:23
    transavia aéroport de lyon
    Transavia : une ligne Lyon Saint Exupéry - Praia lancée fin octobre 14:59
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut