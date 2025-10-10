La NordicWalkin'Lyon de retour pour une 10e édition

Dimanche 12 octobre se tiendra la 10e édition de la NordicWalkin'Lyon. Le départ des quatre épreuves sera donné sur la Place Saint-Jean (5e).

Après le Run in Lyon, c'est au tour de la NordicWalkin'Lyon d'animer les rues de la ville ce week-end. Pour la 10e édition de l'événement, les adeptes de randonnée nordique pourront prendre part à quatre parcours dimanche 12 octobre.

Avec un départ et une arrivée prévue place Saint-Jean dans le Vieux-Lyon, les marcheurs se lanceront dans des boucles de 7, 12, 16 ou 20 kilomètres. Les tracés différeront suivant les courses.

Pour la plus longue épreuve du dimanche, les participants sillonneront notamment Fourvière, la Croix-Rousse et le parc de la Tête d'Or. Les départs seront échelonnés de 8 h 30 à 10 h.

La marche nordique c'est quoi ?

Originaire des pays scandinaves, la marche nordique est un sport consistant à marcher avec des bâtons adaptés à la pratique du sport. Pointés vers l'arrière, ces derniers permettent aux marcheurs nordiques de se propulser, comme en ski de fond.

