Météo : du vent, des averses et 7 degrés attendus ce samedi à Lyon 

Le vent se maintient ce samedi 10 janvier à Lyon et les températures retrouvent des normales de saison. Des averses traverseront également le ciel au cours de la journée.

Si le ciel était plutôt lumineux hier, les nuages et le froid s’imposent de nouveau ce samedi 10 janvier à Lyon. Ce matin, des averses ainsi que des chutes de neige fondue sont visibles, tandis que le mercure indique 2 degrés seulement. La sensation de froid reste également accentuée toute la journée en raison de bourrasques de vent d’environ 20 km/h.

Dans l’après-midi, le ciel restera particulièrement nuageux, mais le risque d’averse sera faible. Côté températures, celles-ci remontent à 7 degrés, soit des normales de saison. La pluie devrait cependant faire son retour dans la soirée.