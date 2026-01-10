Actualité
vue panorama lyon
@Guillaume Lamy

Météo : du vent, des averses et 7 degrés attendus ce samedi à Lyon 

  • par Clémence Margall

    • Le vent se maintient ce samedi 10 janvier à Lyon et les températures retrouvent des normales de saison. Des averses traverseront également le ciel au cours de la journée. 

    Si le ciel était plutôt lumineux hier, les nuages et le froid s’imposent de nouveau ce samedi 10 janvier à Lyon. Ce matin, des averses ainsi que des chutes de neige fondue sont visibles, tandis que le mercure indique 2 degrés seulement. La sensation de froid reste également accentuée toute la journée en raison de bourrasques de vent d’environ 20 km/h. 

    Dans l’après-midi, le ciel restera particulièrement nuageux, mais le risque d’averse sera faible. Côté températures, celles-ci remontent à 7 degrés, soit des normales de saison. La pluie devrait cependant faire son retour dans la soirée. 

    Victor Gomez
    "Un vin peut plaire aux professionnels, mais si le consommateur n’aime pas, cela ne fonctionne pas" soutient Victor Gomez

    vue panorama lyon
