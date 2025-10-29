Cinq mois après l’incendie qui avait ravagé la moitié du tunnel du Vuache, les réparations touchent à leur fin. Après plusieurs millions d’euros de travaux, une réouverture est prévue début novembre, sous réserve des derniers tests de sécurité.

Le 11 juin dernier, un poids lourd tombait en panne dans le tunnel du Vuache sur l'A40 (sens Macon- Chamonix). Presque immédiatement repéré par la société ATMB (Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc), toutes les voitures ainsi que le conducteur du véhicule ont pu être évacués. Dix minutes plus tard un incendie se déclenchait à l'intérieur du tunnel, avoisinant les 800 degrés.

700 mètres sur les 1400 que comporte le tunnel étaient à refaire entièrement rapporte le Dauphiné Libéré. Les réparations ont été consacré au changement des 228 équipements du tunnel, ainsi qu'à la réparation des deux voûtes en béton. Coût total des travaux, 4 millions d'euros.

Ce vendredi 31 octobre signe la pose d'une nouvelle chaussée. Dans le cadre de tests de fonctionnements de l'équipement, le tunnel sera fermé dans les deux sens, lundi 3 et mardi 4 novembre entre 20 h 30 et 6 heures. Suivant le résultat de ces tests, la préfecture devra donner son accord pour la réouverture. Feu vert attendu aux alentours du 5 novembre.





