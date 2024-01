Agriculteurs en colère : des blocages jusqu'à mercredi autour de Lyon

Les blocages d'axes routiers se sont multipliés lundi 29 janvier autour de Lyon et vont continuer jusqu'à "au moins mercredi", si aucune réponse n'est apportée par le gouvernement.

Les annonces du Premier ministre, Gabriel Attal, n’auront pas suffi à calmer la colère des agriculteurs. Ce lundi matin, plusieurs points de blocage ont de nouveau été érigés par les agriculteurs, qui manifestent depuis la semaine dernière, notamment sur l’autoroute A7. Après l'A450 en début de matinée, les agriculteurs ont pris position en milieu de matinée sur l'A7/M7, qu'ils occupent toujours ce lundi soir. Dans la journée, les blocages ont ensuite été étendus au péage de Villefranche-sur-Saône/Limas sur l'A6 et sur l'autoroute A47, au niveau de l'aire du Pays du Gier.

Des blocages qui devraient continuer dans les prochains jours si les réponses apportées par le gouvernement dans les prochaines heures ne sont pas jugées satisfaisante par les professionnels du secteur. À l'issue d'un conseil des ministres tenu ce lundi, la porte-parole du gouvernement Prisca Thevenot a notamment annoncé que de "nouvelles mesures seront prises dès demain" en faveur des agriculteurs. Avant cela, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé qu'il allait recevoir "ce soir les représentants" des syndicats agricoles.

Des blocages jusqu’à "au moins mercredi"

Dans un communiqué commun publié ce lundi, la FSDEA 69 et les Jeunes Agriculteurs 69 déploraient jusqu'ici des annonces jugées "trop éloignées des attentes des agriculteurs". Contacté par Lyon Capitale, Remy Laffay, président des Jeunes Agriculteurs 69, affirme que les blocages continueront jusqu’à "au moins mercredi, en attendant de voir ce que le gouvernement devrait annoncer prochainement." Pour lui, les annonces de vendredi vont "plutôt dans le bon sens, mais ce n’est pas suffisant. Elles n’ont répondu qu’à 10 % de nos attentes", justifie-t-il.

Ce lundi, le président des Jeunes Agriculteurs 69 réaffirme que "la balle est dans le camp du ministère" de l'Agriculture et que "l’intention n’est pas de bloquer et d’immobiliser la capitale, on veut simplement que le gouvernement réagisse et très vite". Sur le fond, ce représentant des agriculteurs rappelle que la profession souhaite une meilleure rémunération et appelle à "revenir aux normes environnementales européennes." "On en à ras-le-bol de nous faire passer pour des pollueurs alors que l’agriculture made in France est de très bonne qualité", conclut le président.

Le blocage de l'A7/M7 maintenu mardi

En attendant des avancées, Remy Laffay confirme que point de blocage installé ce matin sur l'autoroute A7/M7 sera reconduit mardi 30 janvier. La circulation sera donc interrompue dans les deux sens de la circulation sur cet axe autoroutier, ainsi que sur l'A43 au niveau du péage de Saint-Quentin-Fallavier.

Demain, la circulation sera aussi interrompue sur les axes suivants :