A6 et A47 bloquées près de Lyon : "Les agriculteurs veulent vivre de leur travail"

Des agriculteurs bloquent les autoroutes A6 et A47 à Limonest et Givors depuis ce mercredi après-midi.

Le mouvement des agriculteurs en colère s'étend à travers la France. Ce mercredi, la FDSEA du Rhône et le syndicat des Jeunes agriculteurs ont bloqué les autoroutes A47 et A6 à Givors et Limonest dans la métropole de Lyon. Les premiers tracteurs sont arrivés sur place en milieu d'après-midi et d'autres devraient encore se joindre en mouvement dans la soirée. A Limonest, une trentaine de tracteurs sont en place et environ 70 à Givors.

Un point jeudi à 10 h pour décider de la suite du mouvement

200 personnes sont attendues sur chaque site d'ici demain selon les syndicats qui rappellent que leurs revendications "sont basiques". "Les agriculteurs veulent vivre de leur travail", explique Pascal Gouttenoire, président de la FDSEA du Rhône. Et d'ajouter : "On veut que la loi Egalim soit appliquée correctement, tous les acteurs ne jouent pas le jeu, transformateurs et grandes surfaces."

Les agriculteurs dénoncent par ailleurs les distorsions de concurrence induites par la règlementation environnementale française : "On ne peut pas faire venir de la viande qui vient d’Amérique du Sud, les normes ne sont pas les mêmes", rappelle Pascal Gouttenoire. Un point doit être effectué jeudi matin à 10 h pour décider de la suite des actions, alors que des blocages sont d'ores et déjà annoncés en région parisienne pour la fin de semaine.