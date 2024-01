Alors que l'université Lyon 2 doit accueillir jeudi 1er février une conférence devant faire le procès d'Israël, Laurent Wauquiez en demande l'annulation.

"Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide ? Israël au tribunal !". Tel est l'intitulé d'une conférence organisée par des étudiants de l'Université Lyon 2 le 1er février et dont Laurent Wauquiez demande l'annulation. Dans un courrier adressé à la présidente de l'université, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dénonce "une provocation". À l'origine de l'évènement annoncé le 26 janvier, on trouve le syndicat Solidaires étudiants et le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien.

"Ne pas jeter de l'huile sur le feu"

Dans son courrier, Laurent Wauquiez met notamment en cause un manque d'impartialité et la mise sur un même plan du Hamas et d'Israël. Le président de Région y dit se poser en défenseur des valeurs de l'université française, "un lieu de lumières, de savoir, de hauteur de vue et d'esprit critique". "La responsabilité de ne pas jeter de l'huile sur le feu d'une situation plus incandescente que jamais, nous incombe à tous", insiste l'élu Les Républicains alors que la France est confrontée à une recrudescence d'actes antisémites depuis le début des combats entre le Hamas et l'État d'Israël.

En conclusion de son courrier, Laurent Wauquiez demande donc à Nathalie Dompnier, présidente de l'Université Lyon 2, de ne pas maintenir la conférence. Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a lui aussi exprimé son opposition à cette conférence selon nos confrères de Tribune de Lyon. Le Crif estime que la conférence risque "de promouvoir une hostilité envers les juifs".

